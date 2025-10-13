Sospechan de Presunta Complicidad Entre Choferes y Elementos de Tránsito

* Afectados Dudan de Peritajes Adecuados.

Tapachula, Chiapas; 12 de Octubre del 2025.- El conductor de un auto particular denunció que existe la sospecha de complicidad entre conductores del transporte colectivo y elementos de Tránsito, para, presuntamente, favorecerlos cuando se ven involucrados en accidentes y choques con autos particulares.

Lo anterior se desprende de la entrevista con María Antonia Ponce Enríquez, habitante de la colonia “5 de Febrero”, quien explicó que el pasado viernes aproximadamente a las 10 de la mañana, en la 15ª Calle Poniente entre Octava y Sexta Avenida Norte, un colectivo la chocó, y narró los hechos:

-Yo estaba estacionada sobre la 15, frente a mercantil, subí a mi vehículo porque bajé a comprar una cajita de huevos, me suben la caja de huevos, veo que viene el colectivo retirado, me empiezo a incorporar sobre la 15 calle poniente, con mi direccional, y viene el tipo y me acelera, entonces yo me le empiezo a tocar el claxon de que baje la velocidad, y él viene y se estampa contra mi vehículo, volándome el retrovisor, golpeándome del lado izquierdo tanto la puerta como la salpicadera, expuso.

A su decir, explica que el chofer del colectivo se bajó y empieza a decirle que es la culpable, entonces le dijo: “señora usted se estampó en mí”.

¿Cómo puede decir eso?, no podía ni bajar porque la puerta se hundió, no me permite abrirla, entonces él empezó a hablar de ‘mire lleguemos a un acuerdo, tú con tu golpe y yo con el mío’, y le digo ‘tú no tienes ningún golpe, tú me golpeaste’, porque trae como un fierro en la parte de adelante del colectivo, y ya me dijo que no, que le iba a hablar a su aseguradora.

Así que estaba yo esperando que llegara su aseguradora, porque yo no tengo aseguradora.

-Llega el tipo de la aseguradora y nada más le toma fotos, en eso llega el de Tránsito, empiezan a hablar y ya de repente me llaman, que me acerque, tuve que bajar del lado derecho del copiloto porque yo no podía abrir la puerta, y ya fue que le expliqué al de Tránsito como habían surgido las cosas, y de la nada me sale con que ‘usted es la culpable y le tiene que pagar’.

–¿Cómo voy a pagar?

-‘no, usted es la culpable’, dice el de Quálitas.

Y el de Tránsito me dice ‘usted tiene que pagarle, porque al final usted debe de respetar el colectivo si va en su paso, él tiene la preferencia’.

Le digo ‘señor oficial, yo estoy poniendo mi direccional, estoy tocando el claxon, creo que debemos de tener siquiera la educación vial si estoy viendo que alguien está saliendo con su direccional, de que va a salir y me está tocando el claxon de que va a salir, lo menos que puedo hacer es detenerme’.

-Y dice el del colectivo delante del de Tránsito:

-‘Yo no te vi la verdad, yo no te vi, porque como tengo mi abuelita enferma iba hablando por teléfono’.

Y el de Quálitas le dijo que no tenía por qué decir eso, entonces le digo ‘qué clase de conductor eres’.

-‘Eres de colectivo, qué imprudente que no vas viendo tu paso, llevas vidas atrás en tu colectivo, no tienes una educación vial como debe de ser’.

Entonces dijo el de Quálitas que eso no me interesaba a mí, y el de Tránsito me dijo ‘usted tiene que pagar, y si no va a pagar la voy a detener, porque usted no está cumpliendo el reglamento ni los artículos’

–Pero señor ¿de qué me va a acusar?

-Es que usted se está poniendo contra la ley

–Yo no me estoy oponiendo, simplemente quiero que de verdad se haga un peritaje, ¿por qué tengo yo que pagarle?

-Es que el señor de Quálitas hizo su peritaje ya

–Eso no es un peritaje, tomó la foto nada más y venir a decirme que yo soy la culpable, eso no es un peritaje señor.

Seguidamente, subrayó la declarante, que el elemento de Tránsito la amenazó:

-“Pues piénselo bien, le doy 10 minutos o la llevo detenida a usted, y su vehículo me lo llevó al corralón”.

La conductora del auto particular manifestó que esa es su molestia, porque el de Tránsito no tenía por qué amenazarla. Además, tiene la sospecha de que hay contubernio entre el conductor del colectivo y el elemento de Tránsito. EL ORBE/ Mesa de Redacción