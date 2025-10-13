Urge Agilizar la Construcción del Puente Chapultepec

* Productores Temen Perder la Cosecha de Café.

Tapachula, Chiapas; 12 de Octubre del 2025.- La falta de atención pronta para reconstruir el Puente Chapultepec, vital para la zona alta del municipio, amenaza la fase de cosecha y comercialización del café, el principal motor económico de la región.

El productor Ismael Gómez Coronel ha señalado que la caída de esta infraestructura mantiene incomunicadas a más de 100 comunidades, afectando directamente el traslado del grano en pleno inicio de la temporada de corte.

Destacó la urgencia de la reparación, indicando que el café de las variedades Borbón y Robusta ya está en proceso de corte y necesita ser transportado a los centros de acopio en Tapachula.

La interrupción de esta vía, según el productor, provocará un alza en los costos de traslado, mermando la rentabilidad de un producto que actualmente goza de precios «bastante fuerte» en el mercado.

Criticó la inacción de las autoridades. Argumentó que la reconstrucción del puente es una responsabilidad directa de las autoridades locales y de la entidad.

Ante ese escenario, lamentó la falta de interés, a pesar de la importancia histórica y económica del café para el comercio de la Ciudad. Afirmó que si existiera un fondo como el que «desapareció hace siete años», la obra ya estaría en marcha.

Además, mencionó que son los propios habitantes de la zona alta quienes están buscando vías alternas a través de la Finca Chapultepec. La situación, sumada a problemas preexistentes como la inseguridad y la gestión de la basura, se viene incrementando la inconformidad social. EL ORBE/ Mesa de Redacción