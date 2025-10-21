Trámites Aduanales Encarecen Costos a Comerciantes y Productores en Chiapas

Medidas Tributarias se han Convertido en “Cuello de Botella” Para las Actividades Comerciales

——

Los más Afectados son los Pequeños Productores, Quienes Sufren Obstáculos Para Comercializar sus Productos

Tapachula, Chiapas 20 de octubre 2025.- Empresarios y productores del sur de Chiapas denunciaron que los actuales trámites impuestos por la aduana en la frontera sur están incrementando de manera significativa los costos de transporte y logística para el envío de mercancías al interior del país.

Jorge Zúñiga Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Tapachula y la Frontera Sur, explicó que las medidas aplicadas por la autoridad aduanera se han convertido en un “cuello de botella” que afecta principalmente a pequeños y medianos empresarios, así como a productores agrícolas.



1 de 3

No deberíamos estar sellando mercancía mexicana que va en tránsito dentro del país. Existe el libre tránsito, y los empresarios formales no tenemos relación con el contrabando. Las aduanas deberían centrarse en combatirlo en la frontera, no en obstaculizar a quienes trabajamos legalmente, señaló.Los comerciantes solicitan que se eliminen los sellos obligatorios para el traslado de productos a otros municipios o entidades, pues aseguran que esta medida encarece los costos de operación y retrasa las actividades productivas.Según testimonios de pequeños empresarios, el costo logístico se ha incrementado entre un 10 y un 12% por cada traslado. Un productor que debe movilizar su mercancía desde Huixtla hasta Ciudad Hidalgo, para realizar el sellado y luego regresar, puede gastar hasta el 30% del valor del producto solo en fletes.Este impacto golpea con mayor fuerza a quienes tienen operaciones limitadas, como productores de café, cacao, maíz, soya o marañón, quienes trabajan con márgenes reducidos. Estos lineamientos están asfixiando al pequeño productor. No se trata solo de un tema económico, sino social. Estamos afectando a toda la cadena de valor de la región, afirmó.La Cámara de Comercio anunció que buscará una solución institucional en coordinación con el Ayuntamiento de Tapachula y el Gobierno de Chiapas. La propuesta incluye, eliminar los sellos obligatorios para mercancía nacional en tránsito, autorizar el envío directo de productos con cargas de hasta una tonelada sin pasar por la oficina aduanal.Reubicar la aduana en un sitio estratégico que funcione como centro logístico de distribución, donde puedan concentrarse servicios de paquetería y flete, facilitando la movilidad comercial.Zúñiga Rodríguez aseguró que ya se han sostenido pláticas con autoridades estatales y representantes empresariales, entre ellos Yamil Melgar, quienes han mostrado disposición para encontrar una solución que permita agilizar el comercio en esta zona fronteriza.El líder empresarial destacó que Chiapas, el estado más pobre del país, no puede darse el lujo de encarecer la producción local con trabas burocráticas.Esto afecta a todos, desde el productor más pequeño hasta las grandes empresas. Si no se corrige, pondremos en riesgo la viabilidad económica de sectores clave en la frontera sur, advirtió.La iniciativa empresarial busca que las autoridades federales y aduanales atiendan el problema con urgencia, especialmente ante la temporada de fin de año, cuando aumenta la actividad comercial y productiva en la región. EL ORBE/Nelson Bautista