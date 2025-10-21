Migrantes Denuncian Engaño por Parte de Elementos del INM

Autoridades Disiparon la Caravana con la Promesa de Regularizar su Situación Migratoria

——

Sólo les Expidieron un Documento Para Regresar a Tapachula Nuevamente Para Realizar el Trámite

Tapachula, Chiapas 20 de Octubre del 2025.- Migrantes de diversas nacionalidades que lograron llegar a Oaxaca, manifestaron que fueron engañados por elementos del INM, quienes presuntamente les prometieron visas humanitarias para que desistieran en su intención de caminar hasta la Ciudad de México.

Tras caminar aproximadamente 300 kilómetros, desde que salieron de Tapachula, hasta llegar al Istmo de Tehuantepec, los extranjeros fueron interceptados por los agentes federales, quienes mediante engaños, los obligaron a subir a autobuses, que los llevó a Veracruz.



1 de 2

Y la principal promesa fue que supuestamente les darían visas humanitarias, lo cual les permitiría viajar sin problemas por territorio mexicano.Posteriormente, según sus dichos, tras ser retenidos en la estación de Acayucan, fueron liberados poco a poco, y les entregaron un documento, que supuestamente les permitiría viajar hasta la Ciudad de México, sin problemas.Lamentablemente, en el primer puesto de control migratorio que encontraron con destino a la capital del país, fueron bajados de los autobuses donde viajaban, pagando pasaje, ya que el documento que les proporcionaron, los obliga regresar a Tapachula para regularizar su situación migratoria, en un plazo de siete días. Porque de lo contrario los van a deportar.Señalaron dicho trato como inhumano, ya que, tras caminar casi 300 kilómetros desde Tapachula, hasta Oaxaca, ahora los quieren hacer regresar de nueva cuenta a esta ciudad fronteriza con Guatemala, en donde aseguran no hay trabajo.Calificaron la situación como critica, para la gran mayoría de los migrantes que viajaban en caravana, la cual se terminó disipando, ya que el plazo establecido en dicho documento no les alcanzará para poder realizar sus trámites. Independientemente de que no fue el acuerdo o la promesa que les habían hecho los elementos del INM. EL ORBE/ Mesa de Redacción.