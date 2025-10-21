Piden Agilizar Construcción de Puente en Zona Media Alta de Tapachula

*Para Poder Sacar Cosechas de Café

Tapachula, Chiapas, lunes 20 de octubre de 2025.— Habitantes de la zona media alta expresaron su inconformidad por el lento avance en la construcción del puente provisional que sustituirá al Puente Chapultepec, colapsado hace unos 15 días. La falta de conexión vial amenaza con afectar gravemente la próxima cosecha cafetalera, principal fuente de ingresos de decenas de comunidades.

Eduardo Camarena, presidente de la Asociación de Productores de Café de Alta Calidad, calificó la situación como crítica y exigió a la empresa constructora acelerar los trabajos.



El avance es muy lento, las lluvias han dificultado las labores y en ocasiones solo se observan dos o tres trabajadores en la obra, denunció.La preocupación central es el inicio de la temporada de cosecha, cuando miles de toneladas de café deben trasladarse a la ciudad para su comercialización.La falta de una vía funcional representa un cuello de botella que podría traducirse en pérdidas económicas significativas para productores y jornaleros. “Nos urge una solución inmediata”, subrayó.El problema también impacta la movilidad de alimentos, medicinas, personal docente y pacientes, afectando la vida cotidiana de las comunidades serranas.Ante la falta de resultados visibles, una comitiva comunitaria se reunió este lunes con representantes de la constructora para exigir un cronograma claro y plantear estrategias que permitan agilizar la obra.Aunque el municipio ha ofrecido apoyo, el llamado principal es hacia la empresa responsable. Necesitamos que la constructora encuentre la forma de avanzar más rápido, enfatizó.También denunció que algunos transportistas han incrementado tarifas de manera arbitraria, aprovechando la situación.Por ello, productores y pobladores demandaron a las autoridades intervenir y restablecer cuanto antes la conectividad en la zona alta de Tapachula. EL ORBE/Nelson Bautista