Lluvias Provocan Desbordamiento de Dren Pluvial en Colonia Procasa

*Provoca Severos Encharcamientos.

Tapachula, Chiapas; 20 de octubre de 2025.— La intensa lluvia registrada la tarde del domingo provocó el desbordamiento de un dren pluvial en la colonia Procasa, generando encharcamientos en al menos una docena de viviendas. De acuerdo con los vecinos, la acumulación de basura y las construcciones sobre el cauce fueron factores determinantes para el desbordamiento del afluente.

En la calle principal, el nivel del agua superó los 40 centímetros, permitiendo que ingresara a los hogares conforme circulaban los vehículos.



La señora Petra Sena relató que su vivienda terminó cubierta de lodo y agua, mientras que María Magdalena González reportó daños a electrodomésticos.Lo material se repone, la vida ya no, expresó, evidenciando el temor constante ante nuevas lluvias.Los habitantes viven en alerta, pues la temporada pluvial continúa y temen que el canal vuelva a desbordarse. Por ello, hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales para que se realicen trabajos de limpieza y desazolve del dren, cuyo cauce se ha reducido por construcciones irregulares en distintos puntos.Además, González pidió la instalación de un pasamanos y una banqueta en un puente cercano.Explicó que la falta de estas estructuras permite que el agua de la calle fluya directamente hacia las viviendas, agravando las afectaciones cada vez que llueve con intensidad. EL ORBE/Nelson Bautista