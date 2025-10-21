martes, octubre 21, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalLluvias Provocan Desbordamiento de Dren Pluvial en Colonia Procasa
Local

Lluvias Provocan Desbordamiento de Dren Pluvial en Colonia Procasa

0
13

*Provoca Severos Encharcamientos.

Tapachula, Chiapas; 20 de octubre de 2025.— La intensa lluvia registrada la tarde del domingo provocó el desbordamiento de un dren pluvial en la colonia Procasa, generando encharcamientos en al menos una docena de viviendas. De acuerdo con los vecinos, la acumulación de basura y las construcciones sobre el cauce fueron factores determinantes para el desbordamiento del afluente.
En la calle principal, el nivel del agua superó los 40 centímetros, permitiendo que ingresara a los hogares conforme circulaban los vehículos.

La señora Petra Sena relató que su vivienda terminó cubierta de lodo y agua, mientras que María Magdalena González reportó daños a electrodomésticos.
Lo material se repone, la vida ya no, expresó, evidenciando el temor constante ante nuevas lluvias.
Los habitantes viven en alerta, pues la temporada pluvial continúa y temen que el canal vuelva a desbordarse. Por ello, hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales para que se realicen trabajos de limpieza y desazolve del dren, cuyo cauce se ha reducido por construcciones irregulares en distintos puntos.
Además, González pidió la instalación de un pasamanos y una banqueta en un puente cercano.
Explicó que la falta de estas estructuras permite que el agua de la calle fluya directamente hacia las viviendas, agravando las afectaciones cada vez que llueve con intensidad. EL ORBE/Nelson Bautista

Lluvias Provocan Desbordamiento de Dren Pluvial en Colonia Procasa
Artículo anterior
Empresas Foráneas de Carga Pesada Desplazan a Transportistas Locales
Artículo siguiente
Piden Agilizar Construcción de Puente en Zona Media Alta de Tapachula
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Balacera en casino deja varios vehículos dañados y consternación en la ciudad

Al Instante staff - 0
Balacera en casino deja varios vehículos dañados y consternación en la ciudad Más de 70 detonaciones causaron pánico entre vecinos durante la madrugada Tapachula, Chiapas |...
Leer más

En Tapachula, SSP y FGE detienen a un masculino en posesión de narcóticos

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación...
Leer más

Fortalece ERA al Grupo Pakal con Entrega de Cámaras Inteligentes y Vehículos Blindados

Al Instante staff - 0
El Mandatario Refrendó que la Seguridad es una de las Principales Prioridades del Gobierno de la Nueva ERA ------- Manifestó que se Invierte en Equipamiento, Unidades...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV