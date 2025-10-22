Disparan Contra Vehículos en Estacionamiento del Casino Vegas

*No Hubo Lesionados

Tapachula, Chiapas, 21 de Octubre.- Una madrugada de terror se vivió en el Libramiento Sur de Tapachula, luego de que civiles fuertemente armados desataran una intensa balacera que tuvo como objetivo vehículos del estacionamiento del Casino Las Vegas,así como unidades de exhibición de una concesionaria automotriz cercana,dejando como saldo cuantiosos daños materiales en varios automotores.



El violento suceso, registrado alrededor de las 2 de la mañana de este martes, movilizó a diversas corporaciones de seguridad tras el reporte de vecinos, quienes alertaron sobre el estruendo incesante de disparos de arma de fuego de grueso calibre.Más de 70 Detonaciones: un Ataque Directo a la Propiedad.De acuerdo con los primeros informes de las autoridades, en la escena del crimen se contabilizaron más de 70 casquillos percutidos, lo que evidencia la magnitud y la intención destructiva del ataque. Los disparos impactaron de lleno en los vehículos que se encontraban estacionados en el casino, así como en las unidades de exhibición de la agencia de autos aledaña.Las ráfagas causaron destrozos en más de 8 carros, perforando carrocerías, parabrisas, y convirtiendo la zona en un campo de batalla.Las autoridades ya investigan actos de extorsión y grupos delictivos, aunque el saldo fue únicamente de daños materiales ya que no se reportaron personas lesionadas ni fallecidas, el acto generó pánico entre los clientes del casino y los residentes de la zona.Al sitio acudieron de inmediato elementos de la Policía Municipal, Guardia Estatal Preventiva y Posteriormente Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación e Inteligencia, quienes acordonaron el perímetro.Posteriormente, Servicios Periciales se encargó de realizar el levantamiento de los casquillos percutidos e iniciar las investigaciones correspondientes.La FGE ha abierto una carpeta de investigación para determinar el móvil. Si bien no hay una confirmación oficial la hipótesis más fuerte en la nota roja local y los primeros análisis, apuntan a un ajuste de cuentas o una represalia por presunta negativa al «cobro de piso» a los establecimientos, una táctica de amedrentamiento utilizada por grupos delictivos que operan en la región.Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no han reportado personas detenidas en relación con este ataque. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda