Yamil melgar Fortalece Economía de Familias Productoras de Miel

En el marco de la Entrega de Cámaras de Cría del Proyecto “Apoyo para el fortalecimiento y productividad al sector apícola”, el alcalde Yamil Melgar Bravo, reafirmó el compromiso del Gobierno de Tapachula con las mujeres y hombres que con trabajo, dedicación y amor por la tierra, mantienen viva la producción de miel y fortalecen el desarrollo rural del municipio.

Acompañado del secretario de Desarrollo Rural y Fomento de Agronegocios, Daniel López Santiago; las regidoras Janeth Leticia Luengo Sánchez y Camila Morales Asencio; así como del director de la Escuela de Sistemas Alimentarios (SIAL) de la UNACH, Pedro René Bodegas Valera, el edil destacó que su administración impulsa acciones que fortalecen la productividad y el bienestar del campo tapachulteco, subrayando que dicho programa beneficia a más de 100 familias productoras de miel de las comunidades de la zona alta y baja.



“La apicultura es una de las actividades más importantes para Chiapas, estado que ocupa el tercer lugar nacional en producción de miel con más de 5 mil toneladas anuales, resultado del esfuerzo de miles de productores que hacen de esta labor una fuente de vida y desarrollo sostenible”, expresó el alcalde.En este sentido, reconoció el respaldo y la visión del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, quien impulsa políticas públicas que fortalecen el campo y promueven el bienestar de las comunidades rurales.“Con voluntad para transformar, seguimos trabajando por la preservación de la biodiversidad y la seguridad alimentaria, construyendo un Tapachula que crece desde su gente trabajadora”, concluyó.