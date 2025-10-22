miércoles, octubre 22, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalYamil Melgar Fortalece Economía de Familias Productoras de Miel
Local

Yamil Melgar Fortalece Economía de Familias Productoras de Miel

0
18

En el marco de la Entrega de Cámaras de Cría del Proyecto “Apoyo para el fortalecimiento y productividad al sector apícola”, el alcalde Yamil Melgar Bravo, reafirmó el compromiso del Gobierno de Tapachula con las mujeres y hombres que con trabajo, dedicación y amor por la tierra, mantienen viva la producción de miel y fortalecen el desarrollo rural del municipio.
Acompañado del secretario de Desarrollo Rural y Fomento de Agronegocios, Daniel López Santiago; las regidoras Janeth Leticia Luengo Sánchez y Camila Morales Asencio; así como del director de la Escuela de Sistemas Alimentarios (SIAL) de la UNACH, Pedro René Bodegas Valera, el edil destacó que su administración impulsa acciones que fortalecen la productividad y el bienestar del campo tapachulteco, subrayando que dicho programa beneficia a más de 100 familias productoras de miel de las comunidades de la zona alta y baja.

“La apicultura es una de las actividades más importantes para Chiapas, estado que ocupa el tercer lugar nacional en producción de miel con más de 5 mil toneladas anuales, resultado del esfuerzo de miles de productores que hacen de esta labor una fuente de vida y desarrollo sostenible”, expresó el alcalde.
En este sentido, reconoció el respaldo y la visión del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, quien impulsa políticas públicas que fortalecen el campo y promueven el bienestar de las comunidades rurales.
“Con voluntad para transformar, seguimos trabajando por la preservación de la biodiversidad y la seguridad alimentaria, construyendo un Tapachula que crece desde su gente trabajadora”, concluyó.

Yamil melgar Fortalece Economía de Familias Productoras de Miel
Artículo anterior
Disparan Contra Vehículos en Estacionamiento del Casino Vegas
Artículo siguiente
Conferencia de prensa en vivo. Miércoles 22 de octubre 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Información preliminar del Sismo Magnitud 4.9 localizado al Suroeste de Cd. Hidalgo Chiapas

Al Instante staff - 0
Leer más

Detienen a presunto líder de “Los Motonetos”, relacionado con homicidio del padre Marcelo

Al Instante staff - 0
• Fue aprehendido por el delito de pandillerismo y atentados contra la paz, por hechos en 2023 en SCLC • Se trabaja en coordinación con la FGR...
Leer más

En Tapachula, SSP y FGE detiene a masculino con presuntos narcóticos y arma de fuego

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Guardia Estatal Preventiva y la Guardia...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV