Ayuntamiento de Tapachula Fortalece el Deporte en la Niñez

Ayuntamiento Pone en Marcha el Programa “Disciplina, Fuerza y Buena Alimentación”.
——-
Promueve Estilos de Vida Saludables Para el Desarrollo Integral de Niñas, Niños y Jóvenes
——-
Entregan Equipamiento Deportivo a la Escuela Municipal de Karate Do
En seguimiento a la estrategia integral que fomenta la práctica deportiva, la buena nutrición y los valores que se desarrollan a través del deporte, el Ayuntamiento de Tapachula a través de la Secretaría de Juventud y Deporte Municipal, en coordinación con UNICEF, puso en marcha el Programa “Disciplina, Fuerza y Buena Alimentación”.
Como parte de este esfuerzo y con el valioso apoyo de UNICEF, aliado estratégico comprometido con el bienestar de la infancia y la juventud, se realizó la entrega de equipamiento deportivo a la Escuela Municipal de Karate Do.
La secretaria municipal, subrayó que mediante estas acciones se continúan fortaleciendo las herramientas necesarias para que las nuevas generaciones accedan a la práctica deportiva, mejoren su calidad de vida y refuercen valores fundamentales como la disciplina, el respeto y la constancia.
Finalmente, la jefa de Oficina de UNICEF, Hanna Monsiváis, acompañada por la especialista en Educación, Aimée Freyre, resaltó que este tipo de colaboraciones con los gobiernos locales permiten generar entornos protectores y promover la actividad física como un pilar para el desarrollo integral de la niñez. Boletín oficial