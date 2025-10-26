domingo, octubre 26, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalAyuntamiento de Tapachula Fortalece el Deporte en la Niñez
Local

Ayuntamiento de Tapachula Fortalece el Deporte en la Niñez

0
16

Ayuntamiento Pone en Marcha el Programa “Disciplina, Fuerza y Buena Alimentación”.
——-
Promueve Estilos de Vida Saludables Para el Desarrollo Integral de Niñas, Niños y Jóvenes
——-
Entregan Equipamiento Deportivo a la Escuela Municipal de Karate Do

En seguimiento a la estrategia integral que fomenta la práctica deportiva, la buena nutrición y los valores que se desarrollan a través del deporte, el Ayuntamiento de Tapachula a través de la Secretaría de Juventud y Deporte Municipal, en coordinación con UNICEF, puso en marcha el Programa “Disciplina, Fuerza y Buena Alimentación”.

Durante el acto inaugural, la titular de la dependencia, Brenda Contreras Edelmann, expuso que como parte de las políticas públicas promovidas por el alcalde Yamil Melgar Bravo, este programa tiene un impacto directo en diferentes zonas geográficas del municipio, al promover estilos de vida saludables y generar espacios seguros para el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes.
Como parte de este esfuerzo y con el valioso apoyo de UNICEF, aliado estratégico comprometido con el bienestar de la infancia y la juventud, se realizó la entrega de equipamiento deportivo a la Escuela Municipal de Karate Do.
La secretaria municipal, subrayó que mediante estas acciones se continúan fortaleciendo las herramientas necesarias para que las nuevas generaciones accedan a la práctica deportiva, mejoren su calidad de vida y refuercen valores fundamentales como la disciplina, el respeto y la constancia.
Finalmente, la jefa de Oficina de UNICEF, Hanna Monsiváis, acompañada por la especialista en Educación, Aimée Freyre, resaltó que este tipo de colaboraciones con los gobiernos locales permiten generar entornos protectores y promover la actividad física como un pilar para el desarrollo integral de la niñez. Boletín oficial

Ayuntamiento de Tapachula Fortalece el Deporte en la Niñez
Artículo anterior
Panaderos Esperan Repunte en Ventas por el Día de Muertos
Artículo siguiente
En Soyaló, Reafirma ERA su Compromiso con la Educación, el Bienestar y el Desarrollo
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

En Suchiapa, en operativo de seguridad detienen a masculino en posesión de arma de fuego

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación de la Fiscalía General del Estado (FGE) y...
Leer más

En Chiapa de Corzo, SSP y FGE detienen a masculino con vehículo con reporte de robo

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación...
Leer más

Eduardo Ramírez se Suma a la Ruta Xibalbá 5K en Tuxtla Gutiérrez

Al Instante staff - 0
*Con la Participación de más de 10 mil Personas. El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado de su esposa Sofía Espinoza Abarca y su hija Yazmín...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV