Panaderos Esperan Repunte en Ventas por el Día de Muertos

Tapachula, Chiapas; 25 de Octubre del 2025.- Con la llegada de las fiestas de Día de Muertos, los panaderos de Tapachula se preparan para una de las temporadas más importantes del año. Henry Canel, encargado de una panificadora, confirmó que ya comenzaron a recibir pedidos de pan de muerto, producto que elaboran exclusivamente bajo solicitud. “Cuando son ventas en mostrador hacemos entre 50 y 60 piezas, pero con pedidos llegamos a 100, 200 o hasta 300 panes”, explicó.

Las ventas fuertes inician a mediados de octubre, cuando escuelas y familias comienzan a organizar altares y ofrendas. Para Canel, esta tradición no solo impulsa la economía del sector, sino que también ayuda a preservar la cultura mexicana. “Es un pan que se consume mucho en todo el país y es parte de nuestras raíces, no debemos dejar que se pierda”.



Pese a los aumentos en insumos como el huevo y el azúcar, el precio del pan de muerto se mantendrá en 25 Pesos por pieza, igual que el año pasado. “El huevo subió de 700 a más de 1,000 pesos la caja, pero pensamos en la economía de las personas y decidimos no incrementar”, señaló.El panadero espera que esta temporada represente un respiro para el gremio, pues las ventas han caído durante el año. La migración, que en algún momento incrementó sus ingresos hasta en un 130%, ya no representa el mismo impulso económico. “Antes nos compraban más porque recibían dinero del extranjero, pero ahora muchos migrantes se quedaron, trabajan aquí, incluso empezaron a hacer pan ellos mismos”.A esta situación se suma la competencia desleal. Canel asegura que algunos vendedores ofrecen productos a muy bajo precio, lo que afecta directamente a otras panaderías que generan empleos formales.“Hay quienes dan el pan a dos pesos o cinco bolillos por diez. Ellos trabajan solos o con pocas personas, pero en mi caso dependen diez familias de la panadería. Si no se mantiene la producción, tendríamos que despedir personal”.A pesar de estos retos, el sector mantiene la esperanza de que el Día de Muertos sea el impulso que necesitan para cerrar el año con mejores números. EL ORBE/ JC