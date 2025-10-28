martes, octubre 28, 2025
Avanza Programa de Mantenimiento Vial con más de 7 mil Metros Cuadrados en Bacheo

*En Diversos Puntos de Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 27 de octubre de 2025.- El presidente municipal Yamil Melgar Bravo informó que, a través del programa “Rueda Seguro”, el Ayuntamiento de Tapachula avanza en el mantenimiento vial de la ciudad, con más de 7 mil 800 metros cuadrados de bacheo con concreto asfáltico, ejecutados en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, para mejorar la movilidad y reforzar la seguridad de peatones y automovilistas.

El edil destacó que este día se realizaron trabajos de bacheo con concreto hidráulico en la 6ª Oriente, entre Central y 1ª Sur, una vialidad que por años había requerido atención y que hoy se transforma con acciones reales. Subrayó que el programa forma parte de una estrategia integral que busca mantener las calles en óptimas condiciones, garantizando una circulación más segura y ordenada para todos.
Melgar Bravo detalló que, bajo la coordinación del Secretario de Obras Públicas, Ing. William Penagos, el programa “Rueda Seguro” ha permitido rehabilitar tramos importantes como la 17ª Calle Oriente, la 2ª Calle Oriente, la 10ª Avenida Sur, la 3ª Avenida Sur Prolongación y la carretera al antiguo aeropuerto, vialidades que durante años habían permanecido en malas condiciones y hoy reciben atención prioritaria.
“El mantenimiento vial es una tarea constante que refleja nuestro compromiso con la ciudadanía. Cada calle recuperada representa más seguridad, mejor movilidad y un Tapachula que avanza con voluntad para transformar”, expresó Yamil Melgar Bravo. Boletín Oficial

