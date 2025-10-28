Con Gran Éxito Realizan Primer Festival de Día de Muertos en Puerto Madero

Participan 2 mil Artistas de Danza Folclórica, Escritores y Estudiantes

——-

El Evento fue Organizado por la Casa de la Cultura de Puerto Madero

Tapachula, Chiapas; 27 de Octubre de 2025.- Con la participación de más de 2 mil artistas de Danzas folclóricas, contemporáneas, escritoras y estudiantes de diversos niveles educativos, se vivió con gran éxito el Primer Festival de Día de Muertos Puerto Madero 2025, a la Memoria de la escritora Rosario Castellanos Figueroa, este sábado 25 de octubre, en Puerto Madero, Chiapas.



Organizado por le Casa de la Cultura de Puerto Madero del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (CONECULTA) y el Centro Cultural “Cinthya Castillo”, el festival logró reunir a más de 500 personas que se dieron cita el pasado sábado en el Parque Central de Puerto Madero, para disfrutar de esta muestra de arte y cultura, en donde además, se promovió la tradición de las Catrinas y Catrines.Dorian Scott Vázquez, director de la Casa de la Cultura de Puerto Madero, compartió que el objetivo fue dar inicio a estos festivales que promuevan las artes en la comunidad, por ello, dijo que la base de las presentaciones fueron la Danza y la Literatura, la presentación del tradicional altar en homenaje a Rosario Castellanos y el Concurso de Catrinas y Catrines.Por su parte, la directora del Centro Cultural Independiente, Cinthya Castillo, reconoció el talento de quienes engalanaron la tarde con sus participaciones destacadas con las academias “Grupo Mixtli” de la Universidad Politécnica Nacional, Club de Bailoterapia de Puerto Madero, Club de Danza “San Benito”, Ballet Folclórico “Ixtitlán”, Ballet Cinthya Castillo y la Academia de Baile “J´s Black”.Scott Vázquez reconoció a las escritoras Esmeralda Reyes y Sara Maldonado, por su participación literaria hablando del legado de Rosario Castellanos y por deliberar como jurado en el Primer Concurso de Catrinas y Catrines, además de los estudiantes de Sistemas Costeros de la UNACH, Iveth López Nolasco y Joshua Morales Díaz, por sus poesías compartidas.“Este es el primer festival de Día de Muertos que desde el Coneculta se realiza en nuestra comunidad de Puerto Madero, seguiremos promoviendo el arte y la cultura para todo el pueblo como parte del proyecto del gobernador Eduardo Ramírez y por indicaciones de nuestra directora general Angélica Altúzar Constantino de Transformar la Cultura”, señaló el Director.Asistieron a este evento el delegado y la agente municipal de Puerto Madero, Irrael Hernández Faviel y Margarita Rodas Ramírez, quienes reconocieron el momento importante que se vive en Puerto Madero a través de estos eventos de difusión cultural y artística que permite a niñas, niños y jóvenes, ser parte de estas actividades y motivarlos a participar. EL ORBE/ Mesa de Redacción