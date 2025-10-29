Vecinos de la Colonia Juárez Exigen Regular Horarios de Combis Colectivas

*Choferes se Pelean Pasaje, Poniendo en Riesgo a Usuarios.

Tapachula, Chiapas; 28 de Octubre de 2025.- La Colonia Juárez vive un creciente desorden en el transporte público, debido al aumento de unidades y la falta de control por parte de las autoridades.

Vecinos del sector, encabezados por Valente de León Velázquez, denuncian que la competencia entre los choferes de combis ha generado accidentes, retrasos y pone en riesgo la vida de los usuarios.

Explicó que la problemática se agudizó tras el incremento de cuatro a nueve combis en la ruta, lo que ha desatado una “competencia insana” entre los conductores.

Muchos choferes no respetan sus horarios ni bases, andan correteando por pasaje y eso puede provocar tragedias, señaló.

El representante vecinal acusó a los propietarios de las unidades de negligencia, pues dijo que se limitan a cobrar las cuotas a los conductores sin supervisar su desempeño.

Lamentó la falta de vigilancia por parte de la Coordinación de Transporte, Tránsito del Estado y Vialidad Municipal, a quienes responsabiliza directamente del desorden.

“Ellos son los que otorgan las concesiones, por lo tanto, también deben hacerse cargo del control. No queremos esperar otra desgracia para que actúen”, advirtió.

Los colonos también se quejan de la desorganización en las bases, donde los choferes no cumplen sus horarios y dejan a los usuarios bajo el sol durante largos periodos de espera.

Finalmente, De León Velázquez alertó sobre otro peligro constante: los motociclistas,quienes circulan a exceso de velocidad y sin documentación, especialmente cerca de escuelas primarias.

Por ello, pidió operativos urgentes de Tránsito y Vialidad para sancionar a los conductores imprudentes y garantizar la seguridad de peatones y estudiantes. EL ORBE/Nelson Bautista