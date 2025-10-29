Festejan Feligreses con Fe y Devoción a San Judas Tadeo en su Día

*Patrón de las Causas Perdidas o Imposibles en la Fe Católica

Tapachula, Chiapas; 28 de Octubre del 2025.- Este martes 28 de octubre, miles de feligreses acudieron a toda hora a los templos católicos para llevar ofrendas o presentes, así como para orar para festejar con fe y devoción a San Judas Tadeo, conocido como el patrón de las causas perdidas o imposibles.

Guadalupe Gómez, feligrés del señor San Judas Tadeo, manifestó que acudió a agradecer todos los favores pedidos, y recordó que hace poco uno de sus hijos fue operado, le trasplantaron córneas y todo salió bien, gracias a que con fe lo puso en sus manos.



A pesar de ser día hábil, los creyentes acudieron a los templos, ya que se trata de una tradición religiosa.“Se ve la fe que tienen las gentes, la fe que tienen en el santo, que piden para aliviar sus problemas, sus dolores y se sienten protegidos. Veo que están viniendo los marimberos, vinieron los mariachis. Estuvieron acá, tocaron varias rondas los mariachis. Y así va a estar todo el día, así es aquí. Es una fiesta desde tempranito, las mañanitas a las 5:00 de la mañana, luego ya vienen las misas. En la noche van a venir las gentes con tamales, pan, café, chocolate, agua, dulces”, manifestó.Omar Ornelas Silva, también creyente de San Judas Tadeo, manifestó que Tapachula y México está de fiesta por eso todos los creyentes acuden a la iglesia con fe para felicitar y adorar a San Judas Tadeo.“Traemos un arreglo floral siempre. Agradecerle por las bendiciones que nos da y la veladora para que esté la luz encendida de nosotros, y estar aquí con todos los amigos creyentes, festejando juntos”, apuntó.Agregó que cada año son miles de feligreses que acuden a dejar ofrendar a San Judas Tadeo, y se vuelve una convivencia familiar, de unidad, de paz y tradición. EL ORBE/ JC