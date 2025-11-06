Aumenta el Precio del Pollo en Tianguis y Mercados de Tapachula

*Pasó de 33 a 40 Pesos por Kilo.

Tapachula, Chiapas 5 de Noviembre del 2025.- El kilogramo de pollo paso de 33 pesos por kilogramo a 40 pesos, es decir, tuvo un incremento de siete pesos por kilogramo, lo cual representa un duro golpe a la economía familiar en la región del Soconusco.

Comerciantes del producto, Edi Armando Escobar de La Cruz, reconoció que esta situación se dio apenas hace dos semanas aproximadamente, lo cual afecta las ventas, ya que las amas de casa deciden comprar menos o simplemente comprar otro tipo de alimento más barato.



En su experiencia, el comerciante destaca que por eso surte en su comercio pollos de diferentes tamaños, para que los compradores se puedan adaptar a su presupuesto. Y los precios son variados, que van de 170 el pequeño, 190 el mediano y el más grande 220 pesos. Cuando anteriormente estaba en 170, 180, 200 el más grande.Subrayó que posterior a los días festivos de día de muertos las familias prefieren ahorrar y comer el recalentado.Así como la gran mayoría si compra pollo, lo que busca es el larguerito, piernita, puro pedacito, porque realmente ya para un pollo entero está difícil.Cuestionado sobre los beneficios que tiene Tapachula por la presencia importante de migrantes, expuso que por el momento no han influido mucho en las ventas. Ya que dicha población también intenta economizar.Finalmente recomendó a la población a consumir pollo fresco, y evitar el pollo procesado, el cual es más barato, sin embargo, les puede salir caro al consumirlo, ya que dicho producto se echa a perder con mucha facilidad. EL ORBE/ Mesa de Redacción.