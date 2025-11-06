Fashion Day Chiapas Busca Impulsar el Comercio Local en Tapachula

*Se Llevará a Cabo el Próximo 8 de Noviembre a las 5:00 de la Tarde en el Planetario de Tapachula.

Tapachula, Chiapas 5 de Noviembre del 2025.- Con la participación de comercios de Tapachula y la región, así como de modelos, estilistas, diseñadores y modistas se llevará a cabo el próximo 8 de noviembre a las 5:00 de la tarde el evento denominado “Fashion Day Chiapas”.

Lo anterior fue dado a conocer por la organizadora, Gabriela Pérez quien reveló que se tendrán 13 pasarelas, en donde los modelos, mujeres y hombres, estarán mostrando y luciendo ropa y accesorios de moda. Y es que también se pretende impulsar el talento y arte local y reactivar la economía.

“Como tú sabes, ya estamos próximos a la temporada navideña, y todo el mundo va a empezar a buscar ropa, spas, accesorios, etcétera. Entonces, qué mejor que tener en un solo lugar la oportunidad de conocer diferentes negocios que se dedican a la moda, a la belleza, y que puedan empezar a agendar citas, que puedan captar clientes. Porque al final del día, esto nos ayuda a todos. Entonces, Fashion Day Chiapas se organiza con la intención de que el mercado local, de que los negocios locales puedan adquirir nuevas clientas y con eso activar su economía”, expuso.

Destacó que entre esas pasarelas tendrán negocios locales que son boutiques, tanto de ropa como de accesorios, y también van a tener nuevas diseñadoras, diseñadores que están empezando en el mundo de la moda y también diseñadoras que ya son de alto renombre aquí en Tapachula, presentando sus colecciones otoño-invierno 2025.

Apunto que en total participaran un promedio de 80 modelos, hombres y mujeres, tanto mexicanos como extranjeros.

Agregó que cuando iniciaron casting fue un poco difícil escoger quiénes, porque realmente la emoción y el corazón que cada uno de los que asistieron se notaba, pero fueron seleccionando de manera estratégica, para esta edición número siete del Fashion Day Chiapas. EL ORBE/ JC.