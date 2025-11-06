Urge Mayor Promoción del Buen Fin en Guatemala: COPARMEX

*Empresarios Solicitan Facilidades Para el Ingreso a Chiapas.

Tapachula, Chiapas 5 de Noviembre del 2025.- Las expectativas de ventas crecen durante “El Buen Fin”, evento comercial realizado cada año en México y que consiste en la promoción y distribución de productos y servicios por parte de una gran variedad de empresa y comercios, y en el presente año se realizará del 13 al 17 de noviembre del 2025.

Es por eso que, en esta región de la frontera sur, la COPARMEX está solicitando a las autoridades, apoyo para que se realice una mayor promoción de dicho evento comercial en Guatemala.

Martha Moises, Presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana, expuso que algo que conviene a Tapachula y municipios aledaños, aprovechando que también somos frontera con Centroamérica, es que la gente de Guatemala también venga y haga sus compras, y aprovechen a hospedarse.

Recordó que la economía ha estado muy baja en la zona, por lo que este programa es prácticamente una buena oportunidad para tener un repunte en las ventas.

“Desde que empezó el buen fin, hemos tenido aceptación. Entonces, pedimos que esta no sea la excepción. De que sigamos así, y que cada vez sea más, que lo promuevan en Guatemala para que la gente venga. Eso es lo primero que se necesita, que se promueva el Buen Fin”, comentó.

Recordó que en años anteriores gracias a este programa han tenido un repunte de 30 a 50% en las ventas, lo cual es bueno, pero se puede mejorar.

Apuntó que, para la llegada de visitantes de Guatemala, están pidiendo a las autoridades de aduana y migración, que apoyen, y que no les pongan trabas a los visitantes y turistas guatemaltecos, que vengan a realizar sus compras, y se vayan satisfechos y que también vean que Tapachula es una ciudad segura.

Agregó que en años anteriores hubo mala propaganda para Tapachula en el vecino país, y mucha gente se quedó con esa percepción, y en la actualidad es necesario seguir revirtiendo esa situación, en donde la misma gente que viene de Guatemala que ha venido se empieza a dar cuenta que todo está bien. EL ORBE/ Mesa de Redacción.