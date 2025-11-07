Denuncian Crisis Administrativa en la Secundarias Soconusco

*Escuela de Quedó sin Directivos.

Tapachula, Chiapas; 6 de Noviembre del 2025.- Autoridades educativas siguen sin dar respuesta a las solicitudes de los padres de familia de la Escuela Secundaria“Soconusco”, turno vespertino, en el municipio de Tapachula, en donde se han quedado sin directivos y se encuentran ante una crisis administrativa.

Los inconformes advierten que si en los próximos días no tienen una respuesta de las autoridades se verán en la necesidad de realizar otro tipo de manifestaciones, como bloqueos carreteros o la toma de edificios públicos como la unidad administrativa.

Desde el pasado 1 de octubre del presente año, los dos directivos se fueron prejubilados y la escuela está sin Directores, dijeron.

Los espacios se encuentran acéfalos, y mientras tanto las autoridades educativas no han querido enviar a los nuevos directivos o por lo menos comisionar a un encargado, que es lo más conducente en este caso.

De igual forma señalaron que tienen problemas con personal de intendencia, ya que no tienen plazas, por lo que no hay certidumbre laboral.

Otra problemática que también han planteado ante las autoridades locales, es la seguridad, ya que en el horario de salida proliferan los malandros que llegan a molestar a los estudiantes.

Así como están solicitando mejorar el alumbrado público en esa zona de la Ciudad, ya que contribuye en mucho al tema de la inseguridad. EL ORBE/ Mesa de Redacción