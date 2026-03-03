martes, marzo 3, 2026
Jóvenes Emprendedores Enfrentan Falta de Apoyo para Abrir Negocios en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 2 de Marzo de 2026.- La falta de oportunidades para que jóvenes profesionistas puedan emprender negocios en Tapachula, continúa siendo un problema que limita el desarrollo económico local, señaló Demetrio Campuzano, presidente de la Agrupación Miguel Hidalgo A.C. y representante de comerciantes del centro, al calificar como necesario generar más espacios para que las nuevas generaciones puedan trabajar y no se vean obligadas a emigrar.
Durante una muestra gastronómica realizada por estudiantes que se preparan profesionalmente en el área culinaria, el dirigente destacó que existe talento y capacidad en los jóvenes, pero muchas veces no cuentan con el respaldo necesario para iniciar proyectos productivos.
“No solo se trata de programas sociales, sino de sumar esfuerzos entre organizaciones, autoridades municipales, estatales y la propia ciudadanía para que los egresados tengan facilidades para abrir negocios, especialmente en sectores como la gastronomía, donde Tapachula tiene un gran potencial”, dijo.
Indicó que muchos jóvenes terminan truncando sus planes debido a los costos, trámites e impuestos que deben cubrir para iniciar un emprendimiento, lo que provoca que busquen oportunidades en otros estados o incluso en el extranjero.
Campuzano señaló que esta situación genera una constante fuga de talento, ya que profesionistas preparados no encuentran condiciones para desarrollarse en su propia ciudad, a pesar de que Tapachula tiene ventajas comerciales importantes por su cercanía con la frontera con Guatemala.
Añadió que desde la Agrupación Miguel Hidalgo A.C. se busca apoyar a jóvenes emprendedores para que puedan integrarse al comercio local, además de impulsar que en eventos como la Expoferia se otorguen espacios gratuitos o accesibles para productores y nuevos negocios, con el fin de fortalecer la economía regional.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades y a la sociedad a respaldar a las nuevas generaciones, ya que -dijo- el crecimiento económico del municipio depende de que el talento local tenga oportunidades reales para desarrollarse sin tener que abandonar su tierra. EL ORBE/ JC

