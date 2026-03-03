Chiapas Conquista el Mundo con su Café, Pese a Crisis de Financiamiento e Infraestructura

Tapachula, Chiapas; 2 de Marzo de 2026.- El sector cafetalero de la zona alta de Tapachula vive una etapa de contrastes. Mientras productores enfrentan limitaciones de crédito y elevados costos logísticos, el café chiapaneco alcanza uno de sus mayores reconocimientos internacionales al posicionarse entre los mejores del mundo.

Tomás Edelman Blas, productor de la región, advierte que el gremio atraviesa una etapa compleja tras la desaparición de la Financiera Rural, lo que dejó al sector sin opciones accesibles de financiamiento.

“Hoy se depende de préstamos con intereses elevados que afectan la rentabilidad y frenan la productividad”, explicó. Esta situación ha obligado a cooperativas y pequeños productores a recurrir a esquemas privados que reducen sus márgenes de ganancia.

A la problemática financiera se suman los desafíos en infraestructura. Los caminos sacacosechas continúan siendo un factor determinante en los costos de operación.

Aunque algunos tramos estratégicos de la Ruta del Café fueron rehabilitados con muros de contención y puentes tras las lluvias del año pasado, el mantenimiento permanente sigue siendo una asignatura pendiente.

Productores subrayan que no basta con abrir nuevas vías de comunicación, sino que también se deben conservar en óptimas condiciones las existentes,lo cual es fundamental para mejorar la eficiencia, y fortalecer la competitividad del aromático chiapaneco en los mercados nacionales e internacionales.

En medio de este panorama, la calidad del grano se consolida como la mayor fortaleza del Estado.

La alianza entre Finca Hamburgo y Grupo 500 Noches permitió la creación de “Histórico Café”, en San Cristóbal de Las Casas.

A tan solo año y medio de su apertura, la cafetería ha sido reconocida como la número 35 a nivel mundial y se posiciona como la más nominada en México dentro de su categoría, convirtiéndose en referente del café de especialidad de la zona alta de Tapachula.

Este logro representa no solo un éxito empresarial, sino también la validación internacional del trabajo en campo, la experiencia productiva y la visión comercial que integran la cadena de valor.

El reconocimiento global contrasta con las condiciones adversas que enfrentan quienes cultivan el grano. Productores demandan esquemas de financiamiento accesibles y políticas públicas que impulsen la transformación, así como incentivos para empresas que paguen un sobreprecio por calidad, estimulando la permanencia de pequeños cafeticultores.

Para el sector, el caso de “Histórico Café” demuestra que, con coordinación y apuesta por la excelencia, Chiapas puede competir al más alto nivel.

El reto ahora es consolidar ese prestigio con respaldo institucional que garantice sostenibilidad y crecimiento para miles de familias que dependen del café como motor económico del Estado. EL ORBE/Nelson Bautista