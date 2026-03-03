martes, marzo 3, 2026
Mejoran Infraestructura en la Preparatoria Número 4

*Con Apoyo del Programa “La Escuela es Nuestra”

Tapachula, Chiapas; 2 de Marzo del 2026.- Con recursos del programa federal La Escuela es Nuestra, la comunidad educativa de la Preparatoria Número 4 logró importantes mejoras en su infraestructura, entre ellas la construcción de un techado, tres aulas equipadas con aire acondicionado y la renovación del sistema eléctrico en dos edificios, acciones que representan un avance significativo para estudiantes y docentes.
María del Sol Téllez Flores, presidenta del Comité de Educación del plantel y tesorera del programa, informó que los trabajos se realizaron con un apoyo aproximado de un millón de Pesos, recurso que fue administrado directamente por el Comité Escolar, lo que permitió atender necesidades que durante años permanecieron sin resolverse.

Estas obras fueron posibles gracias al respaldo del Gobierno Federal, destacando que anteriormente la escuela no había recibido mejoras de esta magnitud, pese a que el plantel tiene una matrícula considerable y requiere mantenimiento constante, señaló.
Con el recurso se construyó el domo sobre la cancha principal, tres nuevos salones que ya cuentan con clima para beneficio de los alumnos, además del cambio de cableado eléctrico en dos edificios, lo que mejora las condiciones de seguridad y funcionamiento dentro de la institución, dijo.
Sin embargo, señaló que aún existen pendientes importantes, entre ellos la construcción de la barda perimetral, ya que actualmente parte del terreno del plantel se encuentra invadido, situación que ha generado preocupación entre padres de familia, quienes piden que se regularicen los límites de la escuela y se garantice la protección del patrimonio educativo.
En años anteriores no se realizó la escrituración de todos los terrenos donados al plantel, indicó, lo que ha provocado conflictos y la ocupación de algunas áreas que pertenecen a la preparatoria.
Finalmente, destacó que, a pesar de las dificultades, la comunidad escolar continuará gestionando apoyos para mejorar las condiciones del plantel, con el objetivo de brindar a los estudiantes espacios dignos para su formación académica y fortalecer el desarrollo educativo en la región. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros

Conferencia de prensa matutina en vivo. Martes 03 de marzo 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum
Chiapas Conquista el Mundo con su Café, Pese a Crisis de Financiamiento e Infraestructura
