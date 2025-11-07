viernes, noviembre 7, 2025
Se ha Bajado la Guardia en la Lucha Contra el VIH

*Reconocen ONG’S de la Región

Tapachula, Chiapas; 6 de Noviembre del 2025.- A nivel internacional el máximo organismo en la lucha contra el VIH, ONU-Sida, dependiente de la Organización de las Naciones Unidas está reconociendo que autoridades y Organismos No Gubernamentales han bajado la guardia en la lucha contra el SIDA, algo que es preocupante para la humanidad.
Rosemberg López Samayoa, Presidente de Una Mano Amiga en la Lucha Contra el Sida, lamentó esta situación, derivado de las políticas públicas que implemento el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump sobre el tema migratorio, recortando e incluso quitando presupuestos a los organismos y agrupaciones no gubernamentales.
Recordó que las organizaciones hacen un papel importantísimo en el tema de la prevención, de la atención, de la protección de derechos humanos de las poblaciones en contexto de movilidad y con necesidad de protección internacional.
Destacó que ya son muy pocas las organizaciones que siguen trabajando y apoyando en temas preventivos en materia de salud reproductiva, así como en temas migratorios, pero están muy limitados, y es que, en la actualidad, escasea el apoyo internacional y también del actual gobierno federal en nuestro país.
“El ONU-Sida acaba de mandar un informe, y es lamentable todo lo que dice, que es el máximo órgano de Naciones Unidas en tema del Sida, donde dicen que, la guardia se bajó después del COVID, y a partir de eso todavía no nos hemos recuperado en el tema de las acciones. Entonces, hay una responsabilidad ahí del gobierno federal”, concluyó. Boletín Oficial

