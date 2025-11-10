lunes, noviembre 10, 2025
Celebran el Día del Ferrocarrilero en Tapachula

0
23

* Un Evento Simbólico Lleno de Cultura y Reconocimiento.

Tapachula, Chiapas; 09 de Noviembre de 2025.- En el marco del Día del Ferrocarrilero, la Fundación Jesús García Corona, junto con diversas autoridades locales, llevó a cabo un emotivo evento en la Estación de Tapachula.
Este día, considerado simbólico a nivel nacional, se celebró con actividades culturales y homenajes a quienes han dedicado sus vidas al servicio del ferrocarril.
Martina Velázquez Pérez, secretaria general de la Fundación, destacó la importancia de esta celebración: “Se está haciendo este homenaje a la vida de estos señores ferrocarrileros, porque el tren fue un polo de desarrollo y de crecimiento para la ciudad.”
Desde las 8 de la mañana se realizaron reconocimientos en vida a los ferrocarrileros, incluyendo un homenaje especial al presidente de la fundación, Miguel Hernández Castellanos.
El evento contó con la participación de instituciones como la Secretaría de Educación y Cultura, Coneculta, y la Universidad Autónoma de Chiapas.
“Estamos en esta parte, desde el sexenio pasado del 2018 se hicieron las gestiones pertinentes con SEDATU y el lugar se rehabilitó,” mencionó Velázquez, refiriéndose a la transformación de la Estación en un espacio limpio y ordenado, donde la comunidad puede disfrutar de actividades recreativas y culturales.
La jornada culminó a las 6 de la tarde con la proyección del documental «Esperanza, las vendedoras del tren,» que contó con la presencia del productor José Antonio Ruiz Jarquín.
Este evento no sólo celebra el legado de los ferrocarrileros, sino que también resalta la importancia del ferrocarril en el desarrollo de Tapachula, un medio de comunicación fue fundamental para su crecimiento. EL ORBE/ JC

