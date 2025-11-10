lunes, noviembre 10, 2025
Refuerza Ayuntamiento Acciones Contra el Dengue, Zika y Chikungunya en Mercados de Tapachula

* A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL Y EN COORDINACIÓN CON LA JURISDICCIÓN SANITARIA VII, SE ATENDIERON ESPACIOS DE ALTA AFLUENCIA.
* Instruye Yamil Melgar Impulsar Acciones Permanentes Para Proteger la Salud de las Familias Tapachultecas.
* Exhortan a la Población a Acudir a las Instituciones de Salud en Caso de Presentar Síntomas Como Fiebre, Dolor de Cabeza, Erupciones en la Piel y Otros

Tapachula, Chiapas.- El presidente municipal Yamil Melgar Bravo, impulsa acciones permanentes para proteger la salud de las familias tapachultecas, entre ellas la jornada intensiva de rociado y nebulización realizada esta semana para prevenir enfermedades como Dengue, Zika y Chikungunya.
A través de la Secretaría de Salud Municipal y en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria VII, se atendieron espacios de alta afluencia como los mercados San Juan, Sebastián Escobar, 5 de Mayo, Soconusco, Laureles, Guadalupe y Emiliano Zapata, así como el Tianguis Tapachula, donde las brigadas reforzaron las acciones de control del mosquito Aedes aegypti.

Se exhorta a la población a acudir a su Centro de Salud más cercano en caso de presentar síntomas como fiebre alta repentina, dolor de cabeza intenso, dolor muscular o articular, dolor detrás de los ojos, náuseas o vómito, y erupciones en la piel. Boletín Oficial

