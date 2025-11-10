lunes, noviembre 10, 2025
Notarios de Chiapas Impulsan Negocios en la Frontera Sur

*Realizarán Simposio Internacional Sobre Innovación Jurídica en Tapachula .

Tapachula, Chiapas; 09 de Noviembre de 2025.- El Simposio Internacional sobre Innovación Jurídica que se llevará a cabo en Tapachula, está diseñado para impactar a un amplio espectro de la economía regional. La Notaría 49, representada por Josefina Elizabeth Montesinos Pérez, del Colegio de Notarios de la Costa de Chiapas, subraya que el evento es fundamental para todos los negocios del Soconusco, desde la producción de artículos básicos, bienes, servicios hasta aquellos con miras a la inversión extranjera.
Dicho evento está programado para el próximo 14 de noviembre de 8:30 de la mañana a las 14:30 horas, en el Centro de Convenciones del Hotel Loma Real en esta Ciudad.
El objetivo central del gremio notarial es «romper esa barrera de, qué requisitos, qué se requiere, un extranjero que viene qué necesita para poder conformar una empresa,» facilitando que la gente «se ponga en la formalidad.»
El evento no solo se centrará en el marco legal local, sino que tendrá un alcance internacional de alto nivel. La notaria Montesinos Pérez resaltó la participación de David Figueroa Márquez, presidente electo de la Unión Internacional del Notariado Latino (UINL), una institución que agrupa a más de 70 países.
Es la tercera vez en casi cien años que un mexicano ostenta esta presidencia.
Se espera que el Dr. Figueroa Márquez brinde un «gran mensaje… un incentivo» a la sociedad, compartiendo su expertise y experiencia a nivel mundial.
Si bien la región del Soconusco tiene una fuerte base en la producción natural, bienes y servicios, la Notaria explicó que el interés se extiende a empresas que generan producción natural en la zona.
Comercios y proveedores básicos. Negocios que buscan aprovechar las nuevas oportunidades de desarrollo, como el Corredor Interoceánico, que esperan generen un «boom para la zona.»
El Colegio de Notarios está coadyuvando en la organización para generar todo el «ramaje jurídico» necesario.
Además de las dos conferencias magistrales ya anunciadas, la clave es que la gente perciba que constituir una empresa no es «caro» o «engorroso», sino el paso esencial para un crecimiento asegurado y formal. EL ORBE/ JC

