Tapachulteco es Nombrado “Embajador Mexicano de las Matemáticas” en Centroamérica

Tapachula, Chiapas; 09 de Noviembre de 2025.- El coach de matemáticas del CILUP Escuela Olímpica de Matemáticas, Jorge Molina Tercero, fue reconocido simbólicamente por autoridades educativas de Guatemala como “Embajador mexicano de las matemáticas en Centroamérica” tras impartir talleres en Suchitepéquez, Mazatenango, donde promovió el pensamiento y habilidades matemáticas entre estudiantes.

Molina destacó que “esta distinción… alimenta el espíritu para seguir motivados e inspirados en compartir el conocimiento matemático con los chicos.”

Señaló que el reconocimiento es fruto de años de esfuerzo y dedicación que buscan construir un legado de calidad educativa: “Estamos haciendo historia… con un nivel educativo en matemáticas de calidad”.

Sobre ser reconocido fuera de México, comentó con orgullo “soy orgullosamente tapachulteco, un chiapaneco… es muy satisfactorio escuchar el reconocimiento de la hermana República de Guatemala.”

Apuntó que su verdadera motivación no depende de reconocimientos, “no requerimos los aplausos, el objetivo principal es la formación de los jóvenes.”

Molina Tercero atribuye esta relación educativa binacional al respaldo de la Escuela Olímpica de Matemáticas CILUP y la alianza con Visión Juvenil en Guatemala: “Esta alianza está abriendo caminos.”

Respecto a la comparación educativa entre México y Guatemala, afirmó que “las matemáticas son universales” y que ambos países exigen calidad para sus sistemas educativos.

Finalmente, anunció que la misión continúa: “Vamos a llevar la calidad de las matemáticas que hay en México a todo Centroamérica, próximo destino El Salvador y Panamá”, aseguró. EL ORBE/ JC