lunes, noviembre 10, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalSe Incrementa el Consumo de Mariscos por Temporada de Calor
Local

Se Incrementa el Consumo de Mariscos por Temporada de Calor

0
21

Tapachula, Chiapas; 9 de Noviembre del 2025.- Inició la temporada de calor y con ello la población también aumenta el consumo de mariscos, principalmente en coctelerías, en donde los alimentos se combinan con una gran variedad de bebidas refrescantes, lo cual es parte de una tradición en la región costeña de Chiapas.
Las principales coctelerías de la zona aseguran que las ventas se han incrementado un 40% con el aumento de las temperaturas, las cuales se acentuaron con la ausencia de las lluvias.
Al respecto, el Maestro Manuel Santis Cruz, propietario de la coctelería La Playa del Camarón, consideró que este consumo se incrementa por varias razones, entre ellas la disponibilidad y frescura de los productos del mar en esta temporada.

Además, los mariscos son más sabrosos en estas fechas, por lo que en su caso se dice listo para ofrecer una gran variedad de cocteles de mariscos y ensaladas y bebidas a sus clientes.
“Esta temporada de calor también coincide con las vacaciones de verano, lo que significa que más personas buscan opciones de comida ligera y refrescante, como los mariscos, en plena recta final del año”, comenta.
Y es que también en su caso atienden fiestas y reuniones al aire libre, en donde la demanda de mariscos en la mejor opción para compartir entre familiares y amigos.
En su experiencia, el consumo de mariscos en esta temporada es toda una tradición entre nuestra población, en particular en las regiones en donde hay Costa, como nuestro municipio.
Esto, independiente de que los alimentos del mar son una fuente rica en proteínas, omega-3 y otros nutrientes esenciales, lo que los hace una opción saludable y atractiva para aquellos que buscan una dieta equilibrada.
Santis Cruz se muestra optimista para afrontar esta temporada en su local ubicado en la Calle Tulipán esquina con Avenida Las Flores y Framboyán en la colonia Villa de las Flores, a un costado de la 9ª Sur (Par Vial), en la zona sur oriente de Tapachula.
Cuestionado sobre el uso de aplicaciones en este tipo de giros comerciales, manifestó que es un mercado que ha ido en auge, sobre todo durante la pandemia generada por los contagios masivos de Covid.
Pero en su caso siguen utilizando el teléfono celular del negocio 962-216-26-76 para atender a sus clientes. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros

Se Incrementa el Consumo de Mariscos por Temporada de Calor
Artículo anterior
Asiste Eduardo Ramírez al Primer Informe de Gobierno del Gobernador de Tabasco, Javier May
Artículo siguiente
Tapachulteco es Nombrado “Embajador Mexicano de las Matemáticas” en Centroamérica
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Protestan conductores de combis colectivas de la ruta nuevo milenio.

Al Instante staff - 0
Denuncia sobre saturación de unidades y unidades piratas, lo que afecta la economía de los transportistas. Piden operativos de parte de autoridades de la Secretaría...
Leer más

Tapachula FC TDP suma su cuarto triunfo consecutivo y tumba el invicto de Lechuzas

Al Instante staff - 0
La cancha del Estadio Olímpico de Tapachula volvió a vibrar con una noche histórica. Tapachula FC TDP derrotó 2-0 a Lechuzas, terminando con el...
Leer más

Presidenta Claudia Sheinbaum Presenta La Copa Mundial FIFA 2026; «Es momento para conpartirle al Mundo lo que es México y el momento Histórico que...

Al Instante staff - 0
Comunicado 489/2025 PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM PRESENTA LA COPA MUNDIAL FIFA 2026; “ES MOMENTO PARA COMPARTIRLE AL MUNDO LO QUE ES MÉXICO Y EL MOMENTO HISTÓRICO...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV