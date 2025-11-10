Se Incrementa el Consumo de Mariscos por Temporada de Calor

Tapachula, Chiapas; 9 de Noviembre del 2025.- Inició la temporada de calor y con ello la población también aumenta el consumo de mariscos, principalmente en coctelerías, en donde los alimentos se combinan con una gran variedad de bebidas refrescantes, lo cual es parte de una tradición en la región costeña de Chiapas.

Las principales coctelerías de la zona aseguran que las ventas se han incrementado un 40% con el aumento de las temperaturas, las cuales se acentuaron con la ausencia de las lluvias.

Al respecto, el Maestro Manuel Santis Cruz, propietario de la coctelería La Playa del Camarón, consideró que este consumo se incrementa por varias razones, entre ellas la disponibilidad y frescura de los productos del mar en esta temporada.



Además, los mariscos son más sabrosos en estas fechas, por lo que en su caso se dice listo para ofrecer una gran variedad de cocteles de mariscos y ensaladas y bebidas a sus clientes.“Esta temporada de calor también coincide con las vacaciones de verano, lo que significa que más personas buscan opciones de comida ligera y refrescante, como los mariscos, en plena recta final del año”, comenta.Y es que también en su caso atienden fiestas y reuniones al aire libre, en donde la demanda de mariscos en la mejor opción para compartir entre familiares y amigos.En su experiencia, el consumo de mariscos en esta temporada es toda una tradición entre nuestra población, en particular en las regiones en donde hay Costa, como nuestro municipio.Esto, independiente de que los alimentos del mar son una fuente rica en proteínas, omega-3 y otros nutrientes esenciales, lo que los hace una opción saludable y atractiva para aquellos que buscan una dieta equilibrada.Santis Cruz se muestra optimista para afrontar esta temporada en su local ubicado en la Calle Tulipán esquina con Avenida Las Flores y Framboyán en la colonia Villa de las Flores, a un costado de la 9ª Sur (Par Vial), en la zona sur oriente de Tapachula.Cuestionado sobre el uso de aplicaciones en este tipo de giros comerciales, manifestó que es un mercado que ha ido en auge, sobre todo durante la pandemia generada por los contagios masivos de Covid.Pero en su caso siguen utilizando el teléfono celular del negocio 962-216-26-76 para atender a sus clientes. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros