lunes, noviembre 10, 2025
spot_img
InicioPortadaAsiste Eduardo Ramírez al Primer Informe de Gobierno del Gobernador de Tabasco,...
Portada

Asiste Eduardo Ramírez al Primer Informe de Gobierno del Gobernador de Tabasco, Javier May

0
20

*El Mandatario Chiapaneco Agradeció su Disposición de Sumar Esfuerzos Para Garantizar la Paz, la Seguridad y el Desarrollo Compartido de Chiapas y Tabasco.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar asistió al Primer Informe Constitucional de Gobierno del mandatario de Tabasco, Javier May Rodríguez, a quien reconoció por el trabajo honesto, transparente y humanista que realiza en favor de las y los tabasqueños. Asimismo, lo felicitó por su compromiso con el proyecto de la Cuarta Transformación de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Durante su mensaje, Javier May Rodríguez expuso los principales logros alcanzados en su primer año de administración en diversos ámbitos y destacó el ambiente de coordinación que prevalece entre los Gobiernos del sureste, sustentado en una visión compartida de desarrollo regional y justicia social.

En ese marco, el mandatario tabasqueño remarcó que, mediante el acuerdo en materia de paz y seguridad signado con el Estado de Chiapas, se fortalecen las acciones conjuntas para garantizar la tranquilidad de la región y agradeció al gobernador Ramírez Aguilar su disposición de sumar esfuerzos.
Tras el informe, Eduardo Ramírez expresó su agradecimiento a Javier May por el trabajo coordinado para garantizar la paz, la seguridad y el desarrollo compartido de ambas entidades y destacó que el acuerdo entre Chiapas y Tabasco ha permitido establecer una agenda común de cooperación institucional.
“Agradezco al gobernador Javier May porque juntos estamos combatiendo la delincuencia y no bajaremos la guardia. Chiapas tiene 16 municipios colindantes con Tabasco y mantenemos una coordinación nunca antes vista. Estamos comprometidos con brindar tranquilidad a las y los chiapanecos que acuden a Tabasco por motivos de comercio, salud o educación, y de la misma manera respondemos a los tabasqueños que visitan Chiapas”, expresó.
Ramírez Aguilar enfatizó que su administración continuará impulsando acciones junto al Gobierno de Tabasco, con el propósito de fortalecer los lazos de hermandad y las alianzas institucionales entre ambos Estados, a fin contribuir al progreso de la región y a la construcción de un mejor país. Boletín Oficial

Asiste Eduardo Ramírez al Primer Informe de Gobierno del Gobernador de Tabasco, Javier May
Artículo anterior
Secretaria Educación de Chiapas Arranca la Entrega Digital de Becas Rosario Castellanos
Artículo siguiente
Se Incrementa el Consumo de Mariscos por Temporada de Calor
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Protestan conductores de combis colectivas de la ruta nuevo milenio.

Al Instante staff - 0
Denuncia sobre saturación de unidades y unidades piratas, lo que afecta la economía de los transportistas. Piden operativos de parte de autoridades de la Secretaría...
Leer más

Tapachula FC TDP suma su cuarto triunfo consecutivo y tumba el invicto de Lechuzas

Al Instante staff - 0
La cancha del Estadio Olímpico de Tapachula volvió a vibrar con una noche histórica. Tapachula FC TDP derrotó 2-0 a Lechuzas, terminando con el...
Leer más

Presidenta Claudia Sheinbaum Presenta La Copa Mundial FIFA 2026; «Es momento para conpartirle al Mundo lo que es México y el momento Histórico que...

Al Instante staff - 0
Comunicado 489/2025 PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM PRESENTA LA COPA MUNDIAL FIFA 2026; “ES MOMENTO PARA COMPARTIRLE AL MUNDO LO QUE ES MÉXICO Y EL MOMENTO HISTÓRICO...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV