martes, noviembre 18, 2025
Casas de Empeño en la Región Registran Gran Afluencia de la Población

*Usuarios se Preparan Para Compromisos de fin de Año.

Tapachula, Chiapas; 17 de Noviembre del 2025.- Un buen porcentaje de la población busca la manera de salir de sus compromisos durante la presente temporada y obtener efectivo, sobre todo montos que van de los cinco a 10 mil Pesos, lo cual pueden obtener en las casas de empeño en el centro de la Ciudad de Tapachula.
Y no solamente, para obtener efectivo, sino también para realizar compras de diferentes artículos que puede encontrar a precios más accesibles a diferencia de tiendas departamentales.

Miguel Ángel Ruiz, de la casa de empeños Prestamil, dio a conocer que las operaciones en la actualidad tuvieron un pequeño repunte, aunque no lo esperado para la presente temporada.
En su experiencia, dijo, han tenido operaciones en un 25% aproximadamente, en donde ahora no solamente se toma en cuenta los empeños, sino también las compras de diferentes productos.
“Vemos también que la gente busca la oportunidad de cómo adquirir un artículo en casas de empeño, porque en tiendas departamentales están un poquito más altos los precios. Entonces, ahorita por la economía yo considero que buscan donde esté más económico”, subrayó.
Cuestionado sobre los artículos que son los de mayor empeño, manifestó que son diversos, como motocicletas, celulares, pantallas, lavadoras, refrigeradores, prendas de oro, entre otros. EL ORBE/ JC

