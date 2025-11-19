Sugieren Comerciantes a la Población no Realizar Compras Impulsivas

Tapachula, Chiapas; 18 de Noviembre del 2025.- Comerciantes locales recomiendan a la población a checar precios y evitar compras excesivas a crédito, en tiendas departamentales, para evitar problemas económicos a corto plazo para el mes de diciembre o enero.

En la actualidad existe toda una campaña de ofertas en diferentes establecimientos, pero siempre es importante verificar, no solo calidad, sino también precio, porque en ocasiones los comercios locales son una mejor opción.



José Antonio Rivas, comerciante de juguetes y chácharas en el Centro de la Ciudad de Tapachula, reconoció que haciendo un comparativo con otros años, las ventas están demasiado bajas.“Hace uno o dos años, la economía local, nos guste o no reconocerlo había crecido derivado del fenómeno migratorio, ya que esa población, aunque solo venía por semanas o meses, consumía una gran variedad de productos.“Sin embargo, en la actualidad, ese movimiento prácticamente se apagó, y lo ha resentido el comercio local”, dijo.Apuntó que las expectativas de que mejoren las ventas, son muy reservadas, a diferencia de otros años. Esperan que con motivo de las fiestas decembrinas y fin de año logren un repunte del 40% aproximadamente. EL ORBE/ JC