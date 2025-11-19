miércoles, noviembre 19, 2025
“Refugios para Mujeres en Riesgo” al Borde del Colapso en Chiapas

*Eliminan Programa que Sostiene Estos Espacios.

Tapachula, Chiapas; 18 de Noviembre de 2025.- Los dos refugios civiles que operan en Chiapas -uno en San Cristóbal y otro en Tapachula- podrían cerrar sus puertas en 2026 debido a la eliminación del Programa de Refugios en el presupuesto federal.
La advertencia la hace Elsa Simón Ortega, fundadora de la Organización por la Superación de la Mujer, quien durante casi tres décadas ha encabezado la protección de mujeres que huyen de violencia extrema.

Simón Ortega explica que estos espacios dependen completamente de recursos públicos para funcionar, pues la ley exige contratar personal profesional con título, cédula y experiencia, lo que vuelve imposible operar sólo con apoyos esporádicos. Sin embargo, en el proyecto presupuestal ya publicado para 2026, los refugios simplemente no aparecen.
“Estamos preguntando al gobierno, a diputadas, diputados, senadoras y senadores dónde va a quedar el programa”, advierte. Normalmente, para septiembre las organizaciones conocen el monto que recibirán para el año siguiente, pero hoy ni siquiera hay claridad sobre el presupuesto vigente: “Nos están revisando el proyecto 2024 cuando ya va a terminar 2025”.
La posible desaparición de los refugios tendría un impacto directo en la vida de cientos de mujeres e infancias. “Los refugios salvan vidas”, afirma. Muchas llegan heridas por violencia física, otras en medio de procesos jurídicos que pueden durar meses. Durante ese tiempo reciben atención psicológica, legal y alojamiento seguro. En Tapachula tienen capacidad para 30 personas, pero casi todo el año operan llenos e incluso con sobrepoblación.
El riesgo es claro: si el programa queda fuera del presupuesto, las mujeres en mayor peligro quedarían sin un espacio seguro para escapar de sus agresores. Y Chiapas, uno de los estados con mayor incidencia de violencia de género, se quedaría prácticamente sin red institucional de protección. EL ORBE/ JC

