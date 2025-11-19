Denuncian Riesgo Sanitario en el Cobach 08 de Tapachula

*Alumnos Afirman que se han Presentado Casos de Animales Infectados con el Gusano Barrenador

Tapachula, Chiapas, 18 de noviembre de 2025.- Alumnos del Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH) Plantel 08 Tapachula, informaron un posible riesgo sanitario debido a que se han detectado casos de animales infectados con el gusano barrenador, los cuales no han llevado el debido protocolo de las autoridades sanitarias.



1 de 2

Refieren en la denuncia anónima, que se han presentado al menos 5 casos de animales (perros) que resultaron infectados con dicho parásito que ha afectado al estado de Chiapas, y por el cual existe una alerta sanitaria en el ganado bovino y otros animales, incluso domésticos y también en humanos.La situación se ha agravado debido a que las autoridades escolares, en este caso directivos, no han informado a las autoridades de salud sobre los casos en animales para que se realice algún protocolo preventivo, y por el contrario han decidido enterrar a los animales que han fallecido por esta enfermedad, en patios y jardines de la institución.“Esto podría afectar no sólo a los animales, sino también a la comunidad escolar, ya que al tratarse de un brote, puede escalar a infectar incluso a humanos”, exclamó uno de los denunciantes.Hay que recordar que en Tapachula ya se han suscitado casos de miasis en humanos, los cuales han llevado tratamientos en el Hospital de Especialidades “Ciudad Salud”, además de presentarse un deceso en la colonia Octavio Paz, por lo que la preocupación es genuina entre quienes denunciaron esta situación.Por ello alzan la voz para que autoridades de salud verifiquen esta situación, y que se investigue el actuar de los directivos al no tomar la debida importancia a los casos que se han detectado, ya que está en riesgo la salud, no sólo de animales, sino también de estudiantes, docentes y administrativos.Cabe agregar que el gusano barrenador se transmite no sólo a través de heridas, si no en partes sensibles del huésped, animal o humano sea el caso. Esto cuando la mosca hembra deposita sus huevos en heridas abiertas o mucosas de animales de sangre caliente, incluyendo humanos. Las larvas eclosionan y se alimentan del tejido vivo, lo que agrava la lesión.La transmisión de dicho parásito puede producirse de diversas formas, entre las que se encuentran:-Vectores: La transmisión ocurre a través de moscas hembras de la especie Cochliomyia hominivorax.-Hospedadores: Afecta principalmente al ganado, pero también a aves y personas.-Puntos de entrada: Las moscas depositan huevos en heridas superficiales, mucosas (nariz, boca, genitales) o cavidades corporales.En tanto el proceso de infestación es el siguiente: Las moscas depositan sus huevos en el animal; En 12 a 24 horas, los huevos eclosionan y nacen las larvas. Posteriormente las larvas penetran en el tejido vivo y se alimentan de él, formando una «gusanera». Finalmente las larvas permanecen en la herida durante varios días antes de caer al suelo para completar su ciclo de desarrollo. EL ORBE / LA REDACCIÓN