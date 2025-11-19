La FENAMAC Promueve Torneo de Ajedrez de EL ORBE

*Inscríbete, la Convocatoria Sigue Abierta.

Tapachula, Chiapas; 18 de Noviembre del 2025.- La Federación Nacional de Ajedrez de México (FENAMAC), promueve de manera oficial el torneo de ajedrez de EL ORBE en su 38 edición, en memoria de Don Juan Zamora Velázquez y Esthela Cruz viuda de Zamora, que se llevará a cabo del 21 al 23 de Noviembre en el salón de eventos del hotel Cabildos en Tapachula.



Dicha organización, es la que avala todas las actividades oficiales relacionadas con el deporte ciencia en nuestro país, y se encuentra integrada por 35 Asociaciones y también está afiliada a varias organizaciones internacionales como la FIDE.Con dicha promoción y aval por parte de la FENAMAC, se espera el arribo a esta Ciudad de participantes de otras entidades del país, al torneo de ajedrez de EL ORBE.Sobre los avances e inscripciones a este importante evento, la coordinadora, Liliana Torres Velázquez, manifestó que se encuentra todo listo para esta justa deportiva. Haciendo énfasis en que son decenas de competidores quienes ya se encuentran inscritos en las categorías Libre, Juvenil e Infantil.Pero aún hay tiempo y espacio para que más interesados en participar se inscriban, lo cual pueden hacer de manera electrónica mediante la lectura del QR impreso en las páginas del periódico o acudir personalmente a las oficinas de rotativo EL ORBE.Cabe hacer mención que la FENAMAC busca promover el ajedrez en México, tanto a nivel nacional como internacional, y desarrollar jugadores de ajedrez mexicanos de alto nivel, capaces de competir en torneos internacionales, por lo que ofrece oportunidades a los jugadores de participar en torneos internacionales y de obtener reconocimientos y premios. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.