Crece en Descontento de la Población de Cacahoatán con el Alcalde Víctor Pérez Saldaña

*Proliferan los Baches en Diversas Vialidades, Además de la Falta de Alumbrado

Cacahoatán, Chiapas; 18 de Noviembre del 2025.- El todavía Presidente Municipal de Cacahoatán, Víctor Pérez Saldaña, continúa sin resolver los principales problemas que enfrenta esta localidad en materia de servicios básicos, como la introducción de drenaje, agua potable, bacheo, construcción de caminos, seguridad y alumbrado público, entre otras necesidades.

Envuelto en constantes escándalos de presuntos actos de corrupción y malversación de fondos públicos en donde se menciona a familiares y cercanos, el Edil ha despertado la decepción entre los habitantes de este municipio fronterizo, que le brindó la confianza de gobernar este pueblo por estar cansados de malos gobiernos municipales, lamentablemente, Víctor Pérez Saldaña salió peor que sus antecesores.
En un sondeo de opinión, Anthony Berrun, habitante de esta localidad, denunció que existe una marcada inconformidad por la proliferación de baches en diferentes calles y avenidas, así como la pésima calidad de algunas obras recién inauguradas.
A su consideración, dijo que existe falta de atención de las autoridades municipales a diferentes rubros en materia de servicios públicos, lo cual ha generado una marcada inconformidad social. EL ORBE/ Mesa de Redacción

