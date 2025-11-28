Personal de Salud Refuerza Vacunación en Huehuetán por Temporada Invernal

*Contra Covid e Influenza.

Huehuetán, Chiapas; 27 de Noviembre del 2025.- La Clínica de Huehuetán mantiene activos sus módulos de vacunación con el objetivo de prevenir enfermedades respiratorias y evitar la propagación del sarampión ante los brotes registrados en otros Estados del país. Mariela Alejandra, Licenciada en Enfermería, explicó que el personal de Salud ha ampliado su cobertura en comunidades y barrios del municipio.

“Estamos aplicando la vacuna de sarampión por el brotecito”, informó, al señalar que aunque en Huehuetán no se han detectado casos, la prioridad es la prevención. Añadió que también se administra la vacuna contra influenza, propia de la temporada invernal, así como biológicos del esquema infantil: “Traemos hexavalente, la de cuatro años, DPT, rotavirus… estamos completando esquemas”.



La vacuna más solicitada actualmente es la de influenza. “Ahorita la que se está aplicando más es influenza por periodo invernal”, señaló. Recordó que está indicada para toda la población: “Niños a partir de 6 meses, adultos mayores, para toda la familia”.Respecto a la respuesta ciudadana, la enfermera destacó que ha sido positiva. “Afortunadamente se están aplicando la vacuna de influenza”, dijo. La población reconoce los beneficios, pues “la vacuna les ayuda mucho para la gripa y la tos, y por eso se la vuelven a aplicar cada año”. Aunque en algunas comunidades el acceso es menor, aseguró que “la mayoría sí están accediendo a la vacunación”.Sobre el sarampión, reiteró que no existen casos confirmados en Huehuetán, pero sí en el Estado de Oaxaca, donde “están los brotecitos que se han estado dando”. Dado que la enfermedad “no distingue edades”, las dosis se aplican tanto a adultos como a niños. Afirmó que el abasto es suficiente y que el personal trabaja tanto en la unidad como en campo: “Estamos también saliendo a campo… tratando de completar el esquema”.En promedio, los vacunadores aplican entre 100 y 120 dosis diarias. “Llevamos de todo. Invitamos a toda la población a que se vacune”, concluyó. La campaña continúa abierta en todo el municipio. EL ORBE/ JC