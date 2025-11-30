Realizarán Taller de Catación de Café en Tapachula

*Los Días 5 y 6 de Diciembre en Café Tierra Sagrada.

Tapachula, Chiapas; 29 de Noviembre del 2025.- Tapachula se prepara para una experiencia sensorial y cultural en torno al café, uno de los productos emblemáticos de Chiapas y parte esencial de la identidad de la región.

Los días 5 y 6 de diciembre se llevará a cabo un taller de catación en Café Tierra Sagrada, iniciativa promovida por su propietario, Eimar Velásquez, quien ha convertido este espacio en un punto de encuentro para los amantes del café y la cultura cafetalera.

El taller estará dirigido por la reconocida catadora guatemalteca Dulce Barrera, Q Grader certificada, cuatro veces campeona nacional y cuarto lugar mundial en 2018. La actividad permitirá a los asistentes explorar la evaluación de cafés desde su estado verde hasta su tostado final, acercándolos a un proceso que forma parte del patrimonio cultural del Soconusco.

Una de las características más destacadas del evento es su apertura al público general. No se requieren conocimientos previos; el propósito es democratizar la cultura del café y acercar a más personas al valor del grano chiapaneco, cuyo prestigio continúa creciendo dentro y fuera del país.

Los organizadores buscan que los participantes comprendan el camino que sigue el café desde la planta hasta la taza, y que puedan reconocer atributos como aroma, acidez, cuerpo y equilibrio.

El auge del consumo de café de especialidad en Tapachula forma parte de una tendencia nacional. Cada vez más personas eligen café en grano, preparado en métodos artesanales, y valoran prácticas sustentables como la producción ecológica. De acuerdo con Velásquez, las capacitaciones han permitido formar paladares más exigentes y fomentar un consumo consciente que beneficia tanto a productores como a cafeterías locales.

El taller incluirá una demostración del protocolo internacional de catación, que establece la cantidad de café por taza, el tipo de molienda, la temperatura del agua, los tiempos de infusión y la manera correcta de “romper la costra” para liberar aromas. Este ritual, cargado de técnica y sensibilidad, permite apreciar la complejidad del café chiapaneco, reconocido mundialmente por su calidad.

La invitación está abierta para quienes deseen vivir esta experiencia cultural única. La sede será Café Tierra Sagrada, ubicado en 3ª Oriente No. 5, entre Central y 1ª Norte, a partir de las 9 de la mañana.

Un espacio ideal para descubrir el sabor, la tradición y la identidad que el café representa para la región.