domingo, noviembre 30, 2025
Impulsa Ayuntamiento de Tapachula Primera Carrera 5K “Por tu Salud”

* En Coordinación con el Comité de Estudiantes de Medicina.

Tapachula, Chiapas.– El Ayuntamiento de Tapachula, a través de la Secretaría de Juventud y Deporte, en coordinación con el Comité de Estudiantes de Medicina de Tapachula, realizó con éxito la Primera Carrera 5K “Por tu Salud”, un evento que reunió a jóvenes, familias y corredores con el propósito de fortalecer la cultura del bienestar y la vida activa en la ciudad.

En representación del presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, la secretaria de Juventud y Deporte Municipal, Brenda Contreras Edelmann, felicitó a todas y todos los participantes, reconociendo su entusiasmo y compromiso por sumarse a actividades que fortalecen la salud y el bienestar colectivo.
Esta iniciativa tuvo como objetivo promover la actividad física, la prevención en salud y la participación comunitaria como pilares fundamentales para el desarrollo integral de las nuevas generaciones, reafirmando la importancia de fomentar hábitos que contribuyan al cuidado personal y al fortalecimiento del tejido social. Boletín Oficial

