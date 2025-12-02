Pólvora de Contrabando Inunda los Tianguis y Mercados de Tapachula

La Población en Riesgo Ante la Falta de Medidas de Seguridad en Expendios de Pirotecnia

Urge que Autoridades Realicen Operativos de Verificación Para Evitar una Tragedia

Tapachula, Chiapas; 1 de Diciembre de 2025.- Cientos de toneladas de productos pirotécnicos entran cada año de contrabando por la frontera sur sin control ni regulaciones, denunciaron líderes comunitarios de la zona norponiente de la ciudad.

Marcela Rubio Pereyra, representante de diversas colonias, advirtió que la falta de vigilancia y la permisividad oficial han convertido los mercados locales en verdaderos polvorines a cielo abierto.



Rubio señaló que ninguna autoridad se percata del problema ni actúa para regularlo, pese a los antecedentes de explosiones y tragedias registradas en otras entidades del país. La dirigente lamentó que aun con estos precedentes, las instituciones permitan que la venta indiscriminada de pólvora siga creciendo en temporada decembrina. "Es un riesgo evidente para todos, comerciantes y población", sostuvo.Gran parte de la pólvora que circula en Tapachula llega de manera ilegal a través de la frontera con Guatemala. Una vez dentro de la ciudad, se distribuye sin supervisión en mercados y tianguis, donde los comerciantes manipulan y almacenan los productos en condiciones que no cumplen con ninguna norma de seguridad.Los mercados "San Juan" y "Sebastián Escobar" fueron señalados como puntos rojos, debido a la alta concentración de puestos que operan sin permisos, con material inflamable apilado en pasillos estrechos y cerca de instalaciones eléctricas improvisadas. De acuerdo con los testimonios, esta situación persiste gracias a la complicidad y omisión de autoridades de todos los niveles, que han permitido que el comercio ilegal se normalice año tras año.Rubio Pereyra advirtió que el manejo irresponsable de pirotecnia puede desencadenar incendios de gran magnitud, poniendo en riesgo la vida de cientos de personas. La acumulación de material explosivo en bodegas improvisadas y puestos informales -muchos instalados dentro de zonas densamente pobladas- aumenta el peligro de manera crítica.Mientras tanto, ninguna instancia municipal, estatal o federal ha anunciado operativos de control, decomisos o campañas preventivas. La ciudadanía, una vez más, queda expuesta a una bomba de tiempo que podría evitarse con acciones firmes y coordinación institucional.La dirigente comunitaria exigió a Protección Civil, Guardia Nacional y autoridades municipales actuar de inmediato para frenar la venta clandestina, regular los puntos de venta autorizados y garantizar condiciones mínimas de seguridad antes de que ocurra una tragedia en Tapachula. EL ORBE/ Mesa de Redacción