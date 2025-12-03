miércoles, diciembre 3, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalTapachula Certifica a Policías Municipales y Refuerza la Seguridad
Local

Tapachula Certifica a Policías Municipales y Refuerza la Seguridad

0
15

Destacan la Importancia de que los Elementos Policiacos Cumplan con Estándares de Confianza e Integridad
———
Se Fortalece la Confianza de la Ciudadanía con las Instituciones

Tapachula, Chiapas; 2 de Diciembre de 2025.- El presidente Yamil Melgar recibió de manos del Maestro Pepe Llaven, director general del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas (C3), la certificación y los resultados de la evaluación de los elementos de la Policía Municipal de Tapachula. Es importante destacar que Tapachula es uno de los municipios que ha cumplido al 100% con este relevante proceso.

El presidente Melgar reafirmó desde el Ayuntamiento de Tapachula el compromiso con la seguridad de la comunidad, señalando que se sigue el ejemplo del Gobernador Eduardo Ramírez en materia de seguridad. “Es fundamental garantizar que nuestros elementos cumplan con los estándares de confianza e integridad, fortaleciendo la confianza ciudadana en nuestras instituciones de seguridad”, afirmó.
La evaluación de los elementos de seguridad es crucial en este contexto, ya que se requiere que todas las personas que trabajan en las instituciones de seguridad lo hagan de manera honesta y transparente. Estos exámenes de control y confianza no solo aseguran que los integrantes de la Policía Municipal actúen con ética, sino que también son un paso esencial para recuperar y mantener la confianza de la ciudadanía en su policía.
En la ceremonia estuvieron presentes la Mtra. Virginia Domínguez Cancino, Titular del COMSEP y enlace ante C3; el Lic. Francisco Javier Pinto Chacón, Titular de la Tesorería Municipal; el Lic. Héctor Manuel Lazos Cota, Titular del COAPATAP, así como miembros de la estructura que integra el Centro Estatal de Control y Confianza y Certificado del Estado de Chiapas (C3). Boletín Oficial

Tapachula Certifica a Policías Municipales y Refuerza la Seguridad
Artículo anterior
En Aumento ETS’s por Falta de uso de Métodos Anticonceptivos
Artículo siguiente
Conferencia de prensa en vivo. Miércoles 03 de diciembre 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Poder Judicial del Estado dicta sentencia a responsables de los delitos de Desaparición Cometida por Particulares y Homicidio Calificado

Al Instante staff - 0
-50 años de cárcel para Soel “N” y 25 años de prisión a Joram “N” por su responsabilidad en los hechos ocurridos en Emiliano...
Leer más

SEGURIDAD PÚBLICA DE TAPACHULA, DETIENE A PRESUNTO DEFRAUDADOR DE VEHÍCULOS.

Al Instante staff - 0
03 de diciembre 2025, Tapachula, Chiapas.- Como resultado de trabajos de investigación y seguimiento, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana...
Leer más

Poder Judicial impone 50 años de cárcel a pederasta

Al Instante staff - 0
-Los delitos cometidos en agravio de las niñas, niños y adolescentes no quedarán impunes. El Poder Judicial del Estado de Chiapas, en cumplimiento con el...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV