Venta de Piñatas Impulsa la Economía Familiar y Comercial en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 23 de Diciembre del 2025.- Para los comerciantes dedicados a la elaboración y venta de piñatas en Tapachula, el mes de diciembre representa mucho más que una tradición: es el periodo clave para la recuperación económica de todo el año. Así lo explicó Josué López Velázquez, comerciante del ramo, quien destacó que durante la temporada navideña las ventas pueden incrementarse hasta en un 500 por ciento.

Las posadas, preposadas, festejos empresariales y reuniones familiares convierten a la piñata en un elemento indispensable de las celebraciones decembrinas, lo que genera una alta demanda. “Este mes es como nuestro aguinaldo; es cuando logramos equilibrar las ventas de todo el año”, señaló el comerciante.

Además de las fiestas, las piñatas también son utilizadas como adornos en hogares, desfiles y eventos cívicos, lo que amplía su uso más allá del entretenimiento infantil. Aunque el Día del Niño es otra fecha importante para el sector, con un aumento aproximado del 300 por ciento en ventas, diciembre sigue siendo la temporada más fuerte para los piñateros.

López Velázquez indicó que la preparación comienza desde los meses de junio y julio, y que el repunte en ventas se percibe desde finales de octubre, cuando coinciden celebraciones como el Día de Muertos, el 20 de noviembre y, posteriormente, las fiestas navideñas. A partir de noviembre, las piñatas tradicionales de picos se convierten en las más solicitadas.

En promedio, se venden alrededor de 60 piñatas diarias, sin contar los pedidos especiales para otros negocios o municipios de la región. Tapachula no solo abastece a la ciudad, sino también a municipios del Soconusco como Cacahoatán, Huixtla y Escuintla.

La Cuarta Oriente se ha consolidado como un corredor comercial de piñatas, con al menos ocho negocios dedicados a esta actividad. Los precios se mantienen accesibles, desde 100 hasta 700 Pesos, sin incrementos recientes en los insumos, lo que permite conservar costos estables para los consumidores.

La venta de piñatas se extiende incluso hasta enero, con motivo del Día de Reyes y festejos posteriores, reafirmando su impacto económico y social en la vida de muchas familias tapachultecas. EL ORBE/ JC