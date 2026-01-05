Buscan Reivindicar la Tradición de la Rosca de Reyes

* Precios Oscilan Entre los 180 y 300 Pesos.

Tapachula, Chiapas; 4 de Enero de 2026.- Previo al 6 de enero, la Rosca de Reyes vuelve a ocupar un lugar central en las mesas mexicanas. En supermercados y grandes cadenas, los precios oscilan entre los 180 y 300 Pesos, sin embargo, para la chef Ana Patricia Bravo Camacho, licenciada en Gastronomía, el verdadero valor de este tradicional pan no se mide por su tamaño, sino por la calidad de sus ingredientes y el cuidado en su elaboración.

En entrevista, explicó que las opciones industriales suelen reducir costos al producir en masa y abastecerse internamente, mientras que una rosca artesanal profesional depende de insumos que han registrado incrementos significativos en el mercado, pero que ofrecen una experiencia superior al paladar.

“Tal vez no competimos con los precios más bajos, pero trabajamos con ingredientes de alta gama como chocolate Turín, Nutella y nuez, que marcan una diferencia clara en sabor y textura”, señaló.

Aun así, destacó que su objetivo es mantener precios accesibles, buscando un equilibrio entre calidad premium y economía familiar.

A pocas horas de la celebración del Día de Reyes, el comportamiento de los consumidores muestra una evolución en sus preferencias. Aunque la rosca tradicional conserva seguidores, las propuestas innovadoras han ganado terreno entre los clientes.

Bajo la firma Ana’s Dessert, las versiones de Turín y Lotus se han convertido en las favoritas de la temporada.

“Manejamos una producción controlada de entre 15 y 20 roscas diarias; no masificamos el proceso para asegurar que cada pieza cumpla con nuestros estándares”, explicó.

Más allá del costo y del simbolismo religioso del Niño Jesús oculto en el pan, subrayó que la Rosca de Reyes representa un momento de convivencia y unión.

“Es una tradición que invita a compartir, reír y crear recuerdos. Por eso ponemos especial cuidado en que cada rosca esté a la altura de ese momento”.

Quienes deseen adquirir una rosca artesanal de calidad profesional pueden comunicarse a través de:

*WhatsApp: 962 223 0388

*Instagram: @Anas_Dessert

*Dirección: Calle Ferrocarril Oriente (entre 18 y 20 Oriente) Servicio de entrega, zona de Las Hortensias. EL ORBE/Nelson Bautista