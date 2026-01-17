sábado, enero 17, 2026
Local

Secretaría de Movilidad y Transporte Confirma Aumento Oficial al Pasaje en Todo Chiapas

*Será de 11 Pesos; Personas con Discapacidad y de la Tercera Edad 5.50.

Tapachula, Chiapas; 16 de Enero del 2026.- Ante la incertidumbre generada entre usuarios y transportistas, la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado aclaró que el incremento al costo del pasaje en la modalidad de combi es oficial y aplicable en todo el Estado de Chiapas, al encontrarse debidamente publicado en los órganos normativos correspondientes.
Así lo informó Hugo Pérez Marín, delegado regional de la dependencia, quien precisó que el aumento se encuentra sustentado en una publicación realizada el 24 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación, así como en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, documentos que, subrayó, tienen carácter legal y obligatorio.

El funcionario explicó que parte de la confusión se originó por una interpretación errónea relacionada con las PIMUS, las cuales aplican exclusivamente para la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez y están enfocadas al reordenamiento del transporte, sin relación directa con el ajuste tarifario. “El incremento al pasaje es para todo el Estado; el Periódico Oficial lo establece claramente, no por municipios, sino para Chiapas en general”, señaló.
La falta de aplicación inmediata en algunas regiones, como Tapachula, generó versiones incorrectas entre la población, al difundirse que el aumento no era válido, dijo. Sin embargo, reiteró que toda publicación en el Periódico Oficial es legal, no reversible y solo puede modificarse mediante un nuevo decreto.
Para evitar mayores dudas, Pérez Marín informó que se está colocando en las unidades del transporte público una hoja oficial, sellada y firmada por la Secretaría de Movilidad, donde se especifica el nuevo costo autorizado del pasaje.
Respecto a las razones del incremento, explicó que responde al aumento en los insumos necesarios para la operación de las unidades, como combustible, aceites y mantenimiento mecánico. Añadió que este ajuste también está relacionado con el compromiso del Gobierno Estatal de avanzar en la regularización laboral de los choferes, permitiendo que puedan acceder a prestaciones de ley como seguro social e Infonavit.
Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a informarse a través de fuentes oficiales y reiteró que el aumento al pasaje ya está en vigor y cuenta con sustento legal. EL ORBE/ Mesa de Redacción

