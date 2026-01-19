Niñas y Niños de Puerto Madero Exhiben su Talento en “Pinceladas del Mar”

Puerto Madero, Chiapas; 18 de Enero de 2026.- Con el propósito de impulsar la creatividad y el desarrollo artístico de la niñez, fue inaugurada la exposición pictórica “Pinceladas del Mar”, integrada por obras realizadas por niñas y niños de la comunidad de Puerto Madero, en el litoral costero del municipio de Tapachula.

La muestra reúne 20 trabajos elaborados por Valeria, Mateo y Alessandro, quienes participaron en la primera etapa del Taller de Iniciación a las Artes, enfocado en dibujo y pintura, el cual concluyó tras cuatro meses de actividades formativas.

Las piezas fueron desarrolladas bajo la guía del tallerista Abenamar Córdova Martínez.

La exposición se encuentra instalada en el salón de usos múltiples de la Casa de la Cultura de Puerto Madero, perteneciente al Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, y permanecerá abierta al público hasta el próximo 30 de enero.



Durante el evento, el director de la Casa de la Cultura, Dorian Scott Vázquez, destacó que esta exposición es resultado del trabajo constante que se realiza a través de diversos talleres comunitarios, los cuales brindan a la niñez la oportunidad de acercarse al arte y la cultura como herramientas de formación integral.Al acto inaugural asistió el artista plástico Erik de León Briones, quien reconoció el esfuerzo y talento de los pequeños expositores, alentándolos a continuar por el camino del arte como una vía para fortalecer su creatividad y sensibilidad.Finalmente, Dorian Scott Vázquez extendió una invitación a madres y padres de familia para que se acerquen a la Casa de la Cultura y permitan que sus hijas e hijos participen en las distintas disciplinas artísticas que se imparten.La sede se ubica en la 2ª Poniente, entre 4ª y 6ª Sur, en Puerto Madero. EL ORBE/Nelson Bautista