Tapachula Fortalece su Identidad Cultural con Intensa Actividad Artística

Tapachula, Chiapas; 18 de Enero de 2026.- La Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Tapachula presentó un balance positivo de las actividades realizadas durante 2025, año que calificó como altamente productivo para el impulso artístico y la promoción de la identidad cultural chiapaneca.

Valeria Mendoza, coordinadora de eventos de la dependencia, destacó que bajo la gestión de la Secretaría de Educación y Cultura, encabezada por la Mtra. Meilin Wong Vázquez, y del Director de Cultura, Lic. Héctor Hernández, se ha logrado consolidar un espacio plural que reúne a figuras de proyección internacional, como el poeta Balam Rodrigo, junto a creadores locales y propuestas extranjeras, entre ellas la reciente exposición pictórica proveniente de El Salvador.

Más allá de los resultados cuantitativos, Mendoza subrayó la importancia de replantear la relación del público con las expresiones artísticas.

Frente a las críticas recurrentes sobre la difusión cultural, señaló que el desafío principal radica en fortalecer el vínculo emocional entre el arte y la ciudadanía.

“No se trata únicamente de difundir actividades, sino de cultivar el gusto por el arte. Es fundamental generar propuestas que dialoguen con las problemáticas actuales, que fomenten el pensamiento crítico y que puedan ser disfrutadas por públicos de todas las edades”, expresó.

En este sentido, resaltó que la política cultural vigente apuesta por visibilizar la diversidad que caracteriza a Tapachula, integrando las raíces de los pueblos originarios, comunidades afrodescendientes y la herencia centroamericana que conforman la identidad regional.

Como parte del arranque de las actividades de febrero, la Dirección de Cultura convocó a la población a asistir a la Feria del Tamal, que se llevará a cabo el próximo 3 de febrero a las 16 horas en las instalaciones del CEDECO.

El evento tiene como objetivo preservar la tradición gastronómica local y, al mismo tiempo, generar oportunidades económicas para las tamaleras y vendedores de la región. La entrada será gratuita.

Finalmente, las autoridades culturales reiteraron la invitación a artistas locales para que presenten sus proyectos en el Museo de Tapachula.

Informaron que el equipo se encuentra en la planeación del calendario anual y mantiene una política de puertas abiertas para recibir y respaldar iniciativas creativas que fortalezcan el desarrollo cultural del municipio. EL ORBE/Nelson Bautista