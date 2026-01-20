Choferes de la Ruta “Estación Galaxias” Denuncian Invasión de Unidades Irregulares

*Exigen operativos de la Secretaría de Movilidad y Transporte.

Tapachula, Chiapas; 19 de Enero de 2026.- Este lunes, conductores de las rutas Estación Galaxias y Galaxia Centro se manifestaron de manera pacífica a las afueras de la colonia Colinas del Rey, como protesta contra la operación de unidades irregulares que, según denuncian, ponen en peligro la seguridad de los usuarios y la estabilidad laboral de los choferes legales.

La concentración exigió la intervención urgente de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) para frenar el riesgo de accidentes y la saturación de las rutas.

Carlos Daniel Mendoza, chofer y vocero de los manifestantes, denunció que vehículos no registrados están circulando en la zona con placas irregulares.



1 de 3

Mientras las unidades legales poseen la matrícula de «Transporte Público Autobús», algunas de las nuevas unidades exhiben placas que pertenecen a «Camión», lo que demuestra que no están registradas correctamente para ofrecer el servicio de pasaje.“No queremos que nuestra ruta sea recordada por un accidente. Ya vimos el trágico caso del niño Thiago, quien murió en una unidad con placas sobrepuestas y sin seguro.“Nadie respondió a esa familia y nosotros no queremos que ese tipo de tragedias se repitan en nuestra ruta”, declaró.Los choferes también señalaron que la actual ruta está desbordada por el número de vehículos que circulan. De las 28 unidades iniciales, la ruta ya cuenta con 32, y se sabe que al menos dos camionetas tipo Urban están a punto de sumarse, sin número económico visible.La coincidencia de trayectos con la ruta Galaxia Centro ha generado un caos vehicular, con un total de 49 unidades que recorren las mismas avenidas hacia la central de transportes, lo que provoca congestión y disminuye los ingresos de los conductores.Este desorden no solo afecta la calidad del servicio, sino que también hace más difícil el cumplimiento de las cuotas diarias que los choferes deben cubrir, a pesar de que las tarifas no han sido ajustadas a la situación económica actual.Los manifestantes hicieron un llamado claro a la Secretaría de Movilidad y Transporte para que realice operativos sorpresa para revisar las condiciones de todas las unidades.“Estamos dispuestos a que nos revisen a todos, licencias, seguros de viajero y tarjetas de circulación. Lo único que pedimos es que, de manera firme pero justa, saquen de circulación a las unidades irregulares, ya que los más perjudicados son los usuarios”, subrayo.Además, los choferes demandaron que se cumpla la promesa de ampliación de la ruta en Colinas del Rey, lo que aliviaría el congestionamiento actual y mejoraría la calidad del servicio sin saturar las vialidades.La manifestación concluyó sin incidentes ni bloqueos viales, aunque los choferes advirtieron que continuarán exigiendo respuestas hasta que las autoridades tomen medidas concretas. EL ORBE/Nelson Bautista