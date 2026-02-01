Especialistas Alertan por Enfermedades Respiratorias en el Soconusco

* Llaman a Evitar la Automedicación.

Tapachula, Chiapas; 31 de Enero del 2026.- “Aunque en la región no se vive una temporada invernal marcada, los descensos ocasionales de temperatura y la alta humedad han favorecido la presencia de enfermedades respiratorias, principalmente de origen viral y alérgico”, advirtió Jorge de los Reyes Herrera, integrante de la Asociación de Médicos Generales, capítulo Chiapas.

El especialista señaló que uno de los principales riesgos para la salud de la población es la automedicación, especialmente el uso indiscriminado de antibióticos. Actualmente la mayoría de los padecimientos respiratorios que se atienden en consulta corresponden a procesos virales estacionales, los cuales no requieren antibióticos, ya que estos medicamentos no combaten virus, explicó.



Entre el 80 y 90 por ciento de las personas con síntomas respiratorios recurren a antibióticos sin prescripción médica, muchas veces utilizando medicamentos que quedaron en casa o por recomendación de familiares, señaló.Entre los fármacos más usados de manera incorrecta mencionó la amoxicilina, así como combinaciones peligrosas como ceftriaxona con dexametasona, que pueden generar complicaciones y resistencia bacteriana.El médico subrayó la importancia de que sea un profesional de la salud quien determine si el padecimiento es infeccioso o alérgico, y en caso de infección, si es de origen viral o bacteriano. En una región con alta humedad como el Soconusco, muchos pacientes únicamente cursan con rinitis alérgica, lo cual requiere un tratamiento distinto.En cuanto a la afluencia médica, indicó que de cada 10 consultas, entre tres y cuatro corresponden a problemas respiratorios, sin que hasta el momento se registre un aumento en hospitalizaciones o casos graves, ya que la mayoría se atienden de forma ambulatoria.Finalmente, hizo un llamado a la población a acudir a las unidades de salud del IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE o Centros de Salud, evitar la automedicación y reforzar la prevención mediante la vacunación contra influenza y neumococo, recordando que la prevención y la atención oportuna salvan vidas. EL ORBE/ JC