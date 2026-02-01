Incertidumbre Económica Afecta al Sector Cafetalero de Chiapas

* Depreciación del Dólar Reduce Ingresos a Productores.

Tapachula, Chiapas; 31 de Enero del 2026.- El sector cafetalero de Chiapas inicia el 2026 en un escenario complejo, marcado por la incertidumbre económica, el impacto del clima y el encarecimiento de los costos logísticos, pero también con una señal alentadora: una creciente demanda de café, especialmente de especialidad y orgánico, tanto en el mercado nacional como internacional.



Jorge Aguilar, coordinador comercial del Centro Agroecológico San Francisco de Asís, explicó que uno de los principales retos para este año es la depreciación del Dólar, lo que reduce los ingresos de los productores al recibir menos Pesos por cada divisa, colocándolos en desventaja frente a otros países que cuentan con fondos de compensación.A ello se suma una inflación acumulada de hasta 50% en insumos como transporte, envases y materiales, lo que limita la capacidad de inversión del sector.Otro factor crítico es el transporte. Las restricciones y aranceles impuestos a embarcaciones de origen chino han encarecido el flete marítimo, obligando a priorizar el transporte terrestre, cuyo costo puede representar entre el 8 y 10% del valor total del producto, cuando antes apenas alcanzaba el 3 o 4%. Esta situación afecta no solo al café, sino también a otros productos agrícolas de exportación como el mango.Pese a este panorama, Aguilar destacó que la demanda de café de la región se mantiene en crecimiento: 3% a nivel internacional y hasta 10% en el mercado nacional, impulsada por el aumento de barras de café y esquemas de comercio directo que ofrecen precios más estables a los productores.Actualmente, Chiapas exporta más de 110 contenedores de café, y cerca de una cuarta parte de su producción es orgánica, lo que representa alrededor de medio millón de sacos provenientes de casi 50 mil hectáreas.En este contexto, el sector reconoce los avances en materia de seguridad para el transporte, aunque advierte que será indispensable fortalecer políticas públicas y apoyos económicos para que la alta demanda se traduzca en mejores condiciones de vida para las familias cafetaleras. EL ORBE/ JC