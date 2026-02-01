Impulsan Reforzamiento Académico en Matemáticas en la Secundaria Federal No. 1

* Con Apoyo de la Escuela CILUP.

Tapachula, Chiapas; 31 de Enero del 2026.- Con el objetivo de atender el rezago académico en matemáticas y fortalecer los conocimientos básicos de los estudiantes, la Escuela Secundaria Federal No. 1 “Constitución Mexicana” puso en marcha un proyecto de reforzamiento académico en coordinación con la Escuela Olímpica de Matemáticas CILUP, una iniciativa que busca mejorar el desempeño escolar de manera gratuita y con un enfoque humanista.

La docente Mirna Eloísa de León Acosta, explicó que este proyecto surge como una preocupación constante del personal académico, al detectar deficiencias arrastradas por generaciones anteriores, principalmente en operaciones básicas y tablas de multiplicar, situación que impacta directamente en el aprovechamiento escolar de los alumnos de primero, segundo y tercer grado.

Alrededor de 90 estudiantes de ambos turnos participan de manera voluntaria en estos talleres, con el acompañamiento de docentes, tutores y especialistas en matemáticas, bajo la premisa de que la educación es una responsabilidad compartida entre escuela, familia y alumnado, señaló.

Destacó que el programa no tiene ningún costo y se desarrollará cada quince días, un sábado sí y uno no, a partir del 31 de enero y hasta el mes de junio.

Por su parte, el coach Jorge Molina Tercero, director de la Escuela Olímpica de Matemáticas CILUP, reconoció la apertura de la dirección de la Secundaria Federal No. 1, encabezada por el director Soel Ayala, para impulsar acciones que fortalezcan la calidad educativa y mantengan el prestigio de esta institución emblemática en Chiapas.

Molina Tercero subrayó que esta sinergia representa un compromiso profesional y social con la educación, destacando el esfuerzo del cuerpo docente que destina tiempo y voluntad para apoyar a los estudiantes. Añadió que, como exalumno de la institución, regresar ahora como aliado educativo representa una gran satisfacción y una responsabilidad asumida con profesionalismo.

Finalmente, ambas partes coincidieron en que este proyecto permanente durante el ciclo escolar permitirá obtener resultados positivos a corto y mediano plazo, reafirmando que la colaboración interinstitucional es clave para elevar la calidad educativa y brindar mayores oportunidades de aprendizaje a la niñez y juventud tapachulteca. EL ORBE/ JC