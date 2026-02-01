domingo, febrero 1, 2026
Concluye con Éxito la Capacitación Jurídica del Ayuntamiento de Tapachula

* En Colaboración con el TJA del Estado de Chiapas.

En un marco de orden y profesionalismo, se realizó en colaboración con el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas, la clausura del Programa de Capacitación en materia de Responsabilidad Administrativa y Juicio Contencioso Administrativo.
El titular del Órgano Interno de Control Municipal, José Alfredo Jiménez Reyes, destacó que esta formación es resultado directo del Convenio Marco de Colaboración firmado entre el presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, y el Tribunal, lo que permite consolidar una administración pública eficiente, transparente y estrictamente apegada a la legalidad.

El servidor público municipal, dio a conocer que la jornada de cierre se realizó de manera presencial en la Sala de Usos Múltiples del citado Tribunal, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, con la participación de las áreas jurídicas de la Sindicatura, la Secretaría General del Ayuntamiento, la Consejería Jurídica, el COAPATAP, el SDIF Municipal, así como el Órgano Interno de Control, la Tesorería, la Secretaría de Obras Públicas, la Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal.
Para finalizar, expuso que el Gobierno Municipal de Tapachula reafirma su compromiso con la profesionalización, rendición de cuentas, la actualización permanente y el fortalecimiento de capacidades institucionales, garantizando que el personal municipal cuente con las herramientas necesarias para brindar un servicio responsable y de calidad a la ciudadanía. Boletín Oficial

