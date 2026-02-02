El 70% de los Productores de Ajonjolí Abandonan la Actividad

* El Cultivo ya no es Rentable por la Caída del Precio del Grano y el Encarecimiento de Insumos Agrícolas

Tapachula, Chiapas; 1 de Febrero de 2026.- El cultivo de ajonjolí en la región del Soconusco atraviesa una de sus peores crisis. La caída de hasta un 50% en el precio del grano, el encarecimiento de los insumos agrícolas y la escasez de apoyos oficiales han provocado que cerca del 70% de los productores abandonen esta actividad en zonas como Mazatán, Buenos Aires, las barras de San Simón, San José y la franja fronteriza.

Lo que durante años fue una región de bonanza para el maíz y el ajonjolí hoy enfrenta un panorama desalentador.



Agricultores con amplia trayectoria aseguran que la actividad dejó de ser rentable. “La economía del campo ya no da” dijo Juan Álvarez Díaz, productor de la zona, al señalar que el desánimo se ha generalizado entre quienes dependen de la tierra.“Hasta hace algunos ciclos, el ajonjolí representaba un ingreso complementario clave para las familias campesinas.“El kilogramo se comercializaba entre 25 y 30 pesos, lo que hacía atractivo el cultivo de verano. Actualmente, el precio ronda los 15 pesos, insuficiente incluso para recuperar la inversión.“El productor se desmoraliza. Antes sabías que valía la pena sembrar; ahora el precio sube y baja, y casi siempre perdemos”, lamentó.“A la baja en los precios se suma el incremento acelerado en los costos de producción. Fertilizantes y agroquímicos que antes costaban alrededor de 180 Pesos hoy superan los 300, lo que vuelve insostenible la actividad, sobre todo para pequeños productores con 10 o 15 hectáreas.“Los apoyos son mínimos. A veces nos entregan una bolsa de fertilizante, y se agradece, pero eso no alcanza ni para empezar”, dijo.Las condiciones climáticas también han golpeado al sector. La falta de lluvias al cierre del ciclo agrícola reduce los rendimientos de forma drástica, de una expectativa de media tonelada por hectárea, apenas se logran 250 kilos.A ello se suma la presencia de plagas, como el picudo en cultivos alternos como la soya, lo que deja a los productores sin opciones viables.El abandono del campo ya es evidente. De la base total de productores de ajonjolí en la región, solo entre el 30 y 40 % continúa sembrando. El resto ha optado por dejar la actividad ante la falta de certidumbre.Por ello, los agricultores hacen un llamado urgente a los gobiernos para implementar precios de garantía que permitan rescatar el cultivo.“Si hubiera precios estables, uno le pondría ganas al trabajo, de lo contrario, pronto no habrá quien siembre”, advirtió. EL ORBE/Nelson Bautista